I Am Not Okay With This : la série Netflix qui bouscule les préjugés !

On l’a par exemple vu avec la nouvelle série allemande Unorthodox, tirée d’un livre autobiographique.

Fin février, la plateforme de streaming mettait en ligne une série particulièrement atypique, I Am Not Okay With This. Dans la lignée des prises de position récurrentes chez Netflix, cette œuvre originale ne manque pas de piquant, mais présente surtout la jeunesse sous un prisme trop souvent ignoré par notre société.

I Am Not Okay With This, encore une adaptation d’un comics

Loin d’être une création originale, du point de vue du scénario en tout cas, I Am Not Ok With This est en fait une adaptation télévisée d‘un comics de Charles Forsman. Déjà bien connu, pour une autre série adolescente, The End of The F***ing World également disponible sur Netflix, l’auteur persiste dans une nouvelle histoire, tendre et dramatique à la fois, qui met en scène une nouvelle bande de jeunes. Dans I Am Not Okay With This, le spectateur suit Sydney, une jeune fille d’apparence bien sous tous rapports, mais qui cache en réalité quelques troubles intenses. En effet, celle-ci ne parvient pas à gérer sa colère, ce qui peut provoquer quelques événements étranges lorsque la tension en elle est à son comble. Entre télékinésie et autres exemples que l’on vous laissera découvrir, les angoisses et la rage d’une adolescente, qui ne parvient que difficilement à se sociabiliser, sont donc au coeur de cette série.

Le reflet d’une jeune génération au bord de la dépression

Même si l’histoire de I Am Not Okay With This a des vibes de série fantastique, avec les pouvoirs dont fait preuve le personnage de Sydney, le show n’en reste pas moins un cruel reflet des angoisses adolescentes. Pourquoi ? Parce que notre société infantilise les jeunes et prend rarement au sérieux leur colère. Il y a plein d’exemples flagrants chaque jour dans les faits divers, ne serait-ce que du côté du harcèlement dont peuvent être victimes de nombreux adolescents. Loin d’être un long fleuve tranquille, la vie de nos enfants n’est pas toujours aussi simple qu’on le pense, et parfois cette réalité mériterait d’être un peu plus prise au sérieux.

C’est ce constat que fait I Am Not Okay With This, celui d’un monde où les jeunes traversent des épreuves qui les détruisent à petit feu, sans que personne ou presque ne s’en rende compte autour.

Les acteurs choisis pour incarner tous ces ados sont parfaits de réalisme, et apportent beaucoup de crédibilité et de nuances à ce groupe pas si atypique que cela.

Sophia Lillis, la jeune actrice montante d’Hollywood

Dans le rôle de Sydney, personnage que certains comparent déjà à Eleven dans Stranger Things, on retrouve l’actrice Sophia Lillis, loin d’être inconnue au bataillon. En effet, les amateurs de films fantastiques ont déjà pu l’apercevoir dans une autre adaptation bien connue, celle du livre Ça, œuvre incontournable du maître de l’horreur, Stephen King.

Elle est née le 13 février 2002, à New York.

La jeune femme comprend très tôt son amour et son talent pour les arts dramatiques.

À 7 ans, elle prenait des cours dans un célèbre centre de formation pour jeunes acteurs.

Si sa carrière n’a commencé qu’en 2014, c’est donc avec le personnage de Beverly Marsh, dans Ça, qu’elle explose aux yeux du monde. Nul doute que l’avenir de Sophia Lillis est très prometteur, au même titre que celui de Millie Bobby Brown, à qui elle est souvent comparée.

Biographie express de Sophia Lillis