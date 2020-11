Ici Tout Commence : La chaîne TF1 révèle le générique de son futur feuilleton, et il est de Gims !

Plus que quelques jours pour voir les premiers épisodes d’Ici tout commence. Comme annoncé, il s’agit d’un spin-off de Demain nous appartient, qui se déroulera cette fois dans un cadre bien différent. Les acteurs se retrouveront dans une école de cuisine, l’institut Auguste Armand. Pour ce qui est du générique, il est déjà disponible et signé du grand Gims.

La diffusion du feuilleton « Ici tout commence » approche…

Les fans n’ont plus beaucoup à attendre. En effet, la date de diffusion du feuilleton Ici tout commence a été fixée pour ce lundi 2 novembre 2020 à 18h30. Il a été produit par l’une des filiales de production du groupe TF1 à savoir TelFrance.

Ici tout commence est un peu comme une suite du feuilleton « Demain nous appartient ». On ne s’étonne donc pas de retrouver des comédiens de Demain nous appartient, dans Ici tout commence. Parmi ces anciens, il y a Clément Rémiens, Azize Diabaté, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal.

Cela se passera cette fois dans une école hôtelière nommée Auguste Armand, créée par un chef cuisinier portant le même nom. Cet établissement se trouve dans le sud de la France en Camargue, son directeur Auguste Armand, sera incarné par Francis Huster.

Parmi les nouveaux personnages, il y aura la chanteuse et actrice Elsa Lunghini, Agustín Galiana, Benjamin Baroche, ou encore, Catherine Marchal.

L’acteur principal d’Ici tout commence sera le personnage incarné par Clément Rémiens, qui était déjà dans Demain nous appartient. C’est lui qui, décidant de suivre son cœur parce qu’il est tombé amoureux, finira dans cette école de cuisine qui cache bien de secrets.

Ici tout commence plongera les téléspectateurs dans un univers bien différent de Demain nous appartient, retraçant une dynastie de grands chefs, ainsi que les tourments des élèves et de leurs enseignants…

Le générique made in Gims !

Le film est prêt et sera diffusé dans quelques jours. Pour son générique, TF1 n’a pas fait les choses à moitié. Le groupe a en effet sollicité le talent d’artiste de Gims, qui a mis à la disposition de la production, son morceau intitulé « Jusqu’ici tout va bien ».

Cette chanson sera donc écoutée de façon quotidienne par les fans du feuilleton. Le site officiel de TF1 a révélé le générique en avant-première, et on y voit les acteurs, qui ont été mis en avant, comme dans « Demain nous appartient ». On y verra donc les personnages emblématiques tels que Francis Huster, Catherine Marchal, Agustín Galiana ou encore Elsa Lunghini.

Il faut savoir que le titre Jusqu’ici tout va bien, a été co-écrit par Vitaa, qui a apporté sa touche sur cette chanson de Gims. Son refrain promet de rester dans les têtes, et il faut noter que ce morceau fera partie du tout nouvel album de l’artiste, dont l’intitulé est Fléau.

Par contre, pour découvrir l’album de Gims, il faudra attendre la semaine prochaine, puisqu’il est prévu pour le vendredi 6 novembre 2020, 5 jours après la 1ère diffusion d’Ici tout commence sur TF1.

Dans un extrait du générique, on peut entendre : « Je crois qu’tout va bien jusqu’ici, guidé par un cœur indécis, l’impression qu’y a pas d’raccourci, la course est finie, j’reprends mes esprits, suis-moi, suis-moi… »

En plus de mettre en avant les acteurs, les images du générique du feuilleton dévoilent une très belle vue de la Camargue. Les téléspectateurs auront également droit à une jolie vue sur le château qui abrite l’Institut de gastronomie prestigieux d’Auguste Armand.

Une chose est sûre, les images du générique sont somptueuses, avec des décors naturels. Tout porte à croire que les téléspectateurs tomberont sous le charme. Encore quelque jours et on aura le verdict…