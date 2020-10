Ikea Decoration : le tout nouveau magasin d’Ikea verra le jour en France au printemps 2021 !

Cette annonce particulière avait été précédée de nombreuses rumeurs. Cependant, les choses sont confirmées aujourd’hui. On se souvient que le groupe Ikea avait fait une déclaration officielle le 1er juillet dernier. C’est en plein cœur de la Capitale française que cette deuxième représentation de la marque verra le jour. Nommé Ikea décoration, ce magasin sera spécialisé dans la décoration (accessoires et objets) et sera situé dans le premier arrondissement de la Ville lumière et plus précisément au 144 rue de Rivoli. Un emplacement de choix, à proximité de Châtelet-les-Halles. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un investissement colossal

Si le groupe Ikea avait pour vision d’être plus présent dans les centres-villes, ce projet épouse parfaitement leurs idéaux. Aussi, ce sera un investissement à la taille des attentes des clients et des promoteurs. En effet, ce fameux projet moyenne un investissement de 150 millions d’euros. Le futur site s’étendra sur une superficie de 2900 mètres carrés.

A défaut de Samaritaine, j'ai voulu aller chez Conforama, magasin fermé.Chez IKEA, magasin fermé. J'ai voulu commander par téléphone au plus proche, conclusion je suis livrée depuis Digne, et pas du bon produit. Ça fonctionne bien le commerce à Paris. — Christine (@1CBJ1) September 29, 2020

Ikea Décoration, ce sera aussi un magasin proposant plus de 2000 références différentes d’accessoires et d’objets de décoration. Parmi ceux-ci se trouveront également des produits éco-conçus. Ce sera un immeuble de sept étages au complet avec un sous-sol emménagé en guise d’entrepôt. Le magasin occupera trois niveaux et les autres parties du bâtiment serviront à contenir les bureaux et le personnel administratif.

Ce nouvel espace vente promet une expérience inédite à ses clients. En effet, le magasin sera accessible à près de 1,5 million de personnes. Vu sa position, on peut facilement s’y rendre avec un transport en commun. Une demi-heure de trajet suffira.

L’enjeu de cet investissement est considérable, car la France représente l’un des plus grands marchés de consommation pour Ikea. La ville de Paris est la plus susceptible d’avoir une clientèle aisée. C’est donc un emplacement idéal pour l’implantation de la marque.

jadore manger à ikea mais le ikea de paris c cantine bobo non……. veux un vrai resto ikea pour le peuple — lil piss baby (@fan2fuckboi) October 2, 2020

Cité dans le communiqué fait par Ikea, le PDG d’Ikea France a expliqué qu’ils ont désormais mis en place une stratégie omnicanale plus accélérée pour permettre une plus grande accessibilité aux clients. Cette nouvelle vision est plus pratique et durable sur le long terme. L’excellent potentiel de la ville de Paris attire les investisseurs de la marque Ikea qui semblent bien déterminés à être les leaders du marché.

Des changements apportés au magasin de la Madeleine

Lors de son ouverture en 2019, le magasin de La Madeleine proposait plus de 4100 produits parmi lesquels 1500 pouvaient être emportés. Il occupe une superficie de 5400 mètres carrés et s’élève sur deux niveaux. Il est quatre fois plus grand qu’un magasin Ikea standard et a connu un véritable succès. Avec les nouvelles résolutions qui ont été prises, les choses s’amélioreront encore mieux.

Si le prochain magasin d’Ikea est le centre d’intérêt de tous, la marque ne laisse pas en marge sa première boutique, celle de la Madeleine. En effet, le géant suédois a prévu de la faire évoluer. Ces changements seront accentués sur la mise à disposition de nouvelles références de meubles et des services d’aide à la conception de cuisines ou de dressings.

@IKEA_France l’enseigne qui ment à ses clients. TOUS les caissons PAX sont en rupture pour plusieurs semaines et la consigne est de ne rien dire au client, le laisser passer commande et payer, pour lui annoncer ensuite qu’il est impossible de livrer ! 😡 #paris #IKEA #COVID19 — Sergibus bio (@sergibus75) October 3, 2020

Les nouveaux projets de la marque concernant sa première boutique viennent compléter l’offre existante en Île-de-France. Les clients de Paris pourront désormais y trouver des gammes de produits plus complets et plus originaux. La marque se félicite d’être désormais plus proche de sa clientèle en essayant de répondre au mieux à leurs attentes.