Ile Maurice : la marée noire provoquée par un naufrage pose un danger imminent pour l’île !

Cette marée noire vient du naufrage de la cargaison Wakashio appartenant à l’entreprise japonaise Mitsui OSK Lines. Ce bateau ne transporte que ses 20 membres d’équipage qui ont été épargnés et mis en quarantaine, avec 3800 tonnes d’huile lourde et 200 tonnes de carburant pour sa consommation.

La tragédie se passait le 25 juillet dernier à quelques centaines de mètres de la pointe d’ESNY où se trouvent les récifs coralliens protégés. Le 6 août, des hydrocarbures commencent à polluer la mer. Face à cette situation, le Premier ministre Mauricien a effectué une constatation du lieu. Son explication indique que la fissure qui se présente sur l’un des réservoirs du bateau serait la cause de la fuite. La situation pourrait s’empirer puisque la cargaison présente une grande crevasse qui risque de l’immobiliser.

Oil Spill in Mauritius just now. Japanese Tanker was stuck on the reef there for several days/weeks. Despite public worry and outcry, the gov in place assured that it was empty and did nothing. Now its too late. The Blue Bay marine park ecosystem in grave danger. @BBCWorld pic.twitter.com/fTQkwENNvy

