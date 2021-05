Incroyable, ces plantes vont pouvoir rebooster votre immunité en période de crise pandémique !

C’est encore une nouvelle fois une position terrible dans laquelle se trouve le pays actuellement, alors que le gouvernement semble tarder à prendre des décisions assez difficiles concernant une annulation des vacances ou encore un éventuel quatrième confinement.

Il faut dire que ces dernières semaines, la terrible crise sanitaire que nous avons eu l’occasion de vivre dans le pays a eu des conséquences très difficiles à vivre pour des millions de français, et même les restaurants qui pensaient pouvoir réouvrir leurs portes ont malheureusement été tous pris au dépourvu : les dernières annonces du gouvernement sont sans appel et ils ne pourront pas accueillir de nouveaux clients sans doute avant plusieurs mois !

En attendant, les français font heureusement tout ce qui est possible pour eux pour pouvoir se protéger au mieux contre cette terrible crise sanitaire que nous vivons toutes et tous aujourd’hui. En effet, il se trouve que certaines plantes ont le pouvoir d’améliorer votre immunité, ce qui n’est pas du tout anodin dans la période que nous vivons toutes et tous actuellement !

Découvrez ces plantes incroyables qui vont vous permettre de vous protéger plus facilement pendant la crise sanitaire !

Voici quelques exemples de plantes que vous pourriez utiliser alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein sur le pays. En effet, personne ne s’attendait à ce qu’une telle liste existe mais on peut dire que c’est un vrai miracle pour les millions de français qui sont d’ores et déjà à la recherche de médecines alternatives.

Le cyprès est un très bon antiviral qui peut vous aider !

Présent sous forme d’extraits de plantes fraîches, le cyprès vous permettra effectivement de prévenir des infections virales comme par exemple l’herpès ou encore la grippe.

Le sureau est un très bon antigrippal pour les plus âgés !

Pour toutes celles et ceux qui sont craintifs en cette saison hivernale, et bien nous ne pourrions que vous recommander le sureau qui est un très bon remède pour pouvoir éviter la grippe. Vous pouvez en effet l’utiliser sous forme de jus par exemple, et c’est également une très bonne alternative au cyprès par exemple, bien que certaines boissons soient alcoolisées et donc déconseillées.

L’échinacée vous permet d’éviter les infections

Si vous avez souvent des infections, et bien cette plante est faite pour vous. En effet, c’est l’occasion ou jamais de se prendre en main, et vous pourriez simplement en consommer avec une cuillère à café qui est extraite de plantes fraîches en hiver.

Le cassis est un fruit magique anti-inflammatoire

En plus d’être délicieux et très apprécié par les français qui en raffolent, et bien sachez que le cassis a également de très bonnes propriétés, et pas des moindres. En effet, ce fruit est excellent grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires : vous pourrez donc l’utiliser tout en vous faisant plaisir, notamment si vous avez un très gros coup de fatigue avec le travail !

Le ganoderma pour avoir un système immunitaire au top !

Pour terminer, nous ne pourrions que vous recommander enfin d’opter pour le ganoderma qui en plus d’être excellent pour la santé se trouve être un bon remède pour booster votre système immunitaire.

Vous allez ainsi pouvoir profiter de tous les bienfaits de ce champignon méconnu jusqu’à ce jour !