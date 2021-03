Incroyable, cette paire de chaussures de la marque adidas bluffe les fans qui n’avaient jamais pu imaginer cela !

Même si la crise du sanitaire est encore et toujours présente dans notre quotidien, cela n’empêche pas certaines grandes marques de faire beaucoup de bruit, y compris pour les articles de sport.

Comme vous pouvez l’imaginer, la marque adidas n’a pas dit son dernier mot face à Nike et elle est prête à tout pour pouvoir gagner cette véritable guerre avec le géant américain. Il n’est plus utile pour la marque de s’inspirer ou de prendre un conseil ou deux auprès des plus grands fans : adidas arrive encore une fois à innover d’une façon très brillante.

Dernièrement, on ne compte plus d’ailleurs le nombre de collaborations assez étonnantes entre la marque adidas et certaines grandes personnalités partout dans le monde. Bien évidemment, tout le monde a forcément déjà entendu parler des fameuses collaborations complètement dingues avec le rappeur et chanteur américain Kanye West. Mais la marque aux trois bandes ne s’arrête pas là, loin de là !

On a pu compter récemment sur d’autres personnalités qui sont un peu moins connues comme par exemple Rick Owens, ou encore un rappeur Tommy Cash qui vient d’Estonie. Et c’est avec ce dernier qu’adidas a pu tirer encore une fois son épingle du jeu en sortant avec ce dernier une paire assez magistrale, c’est le moins que l’on puisse dire.

adidas est prêt à tout pour pouvoir faire parler d’elle avec une chaussure conceptuelle assez dingue

Il semblerait que la marque adidas soit prête à tout et même aux collaborations les plus étonnantes. On a pu voir en effet une paire d’adidas Originals assez dingue : comme le rappeur Tommy Cash l’a proposé à adidas, la marque a accepté de collaborer avec lui pour réaliser une collaboration assez dingue.

En effet, celui-ci a eu une idée que certains qualifieraient de complètement folle. Il se trouve qu’adidas a pu créer avec lui la chaussure la plus longue du monde. On imagine bien sûr que cette paire de chaussures ne sera pas forcément vendue dans le commerce, mais pour tous les plus grands fans de sneakers, cela a vraiment de quoi faire rêver.

adidas sort une paire de sneakers limitée : les fans font tout pour pouvoir se la procurer en Russie

C’est donc les fans en Russie qui vont pouvoir cette fois-ci se procurer cette paire de chaussures assez exceptionnelle en édition limitée. Avec sa longueur exceptionnelle et sa couleur noire et blanche, cette paire de chaussures ne laisse vraiment personne indifférent.

Mais pour pouvoir essayer de vous procurer cette paire de chaussures qui devraient pouvoir se revendre à prix d’or sur le web, vous devrez télécharger l’application Confirmed de la marque. En plus de pouvoir tenter de gagner cette paire de chaussures adidas Originals assez incroyable, c’est aussi une occasion en or pour vous de pouvoir profiter des prochaines promotions de la marque.

Il faut bien avouer que certains français ont des difficultés à pouvoir trouver des bons prix pour les chaussures adidas, et parfois sans les acheter avec des bons plans il est très compliqué de pouvoir se les procurer au quotidien…