Incroyable, découvrez ces femmes qui ont décidé d’avoir les cheveux courts et qui ne reviendront jamais en arrière !

Personne ne pourrait croire aux images qui suivent, car un conseil que l’on donne toujours aux femmes est de se laisser pousser les cheveux pour qu’ils soient très longs !

Mais pourtant, les photos que vous allez voir vont à l’encontre de tous ces conseils que l’on peut voir habituellement : êtes-vous prêt ?

Cette coiffeuse russe coupe les cheveux de toutes ses clientes pour les rendre plus courts !

C’est en Russie, à Moscou plus précisément, que Kristina Katsabina a décidé d’aider des milliers de femmes à s’assumer pleinement en coupant leurs cheveux. Ces dernières se retrouvent alors du jour au lendemain avec de nouvelles coupes absolument incroyables et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde est assez surpris de voir le résultat !

Nous avons pu voir en exclusivité des coupes de cheveux avant et après afin de voir que le résultat était bel et bien à la hauteur des espérances des femmes qui ont passé le cap. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les clichés sont absolument surprenants, quand on sait notamment que le résultat a été obtenu en tout juste quelques heures seulement. Alors si vous hésitez encore à changer de coupe, ne vous posez plus aucune question et allez vous rendre dans ce salon de coiffure pas comme les autres.

Comme la coiffeuse le déclare dans une interview, l’idée lui est tout d’abord venue de certaines clientes qui lui ont ouvertement demandé de proposer des coupes de cheveux différentes. Autant dire que les clientes ont été servies et qu’elles ne s’attendaient pas à voir un résultat aussi différent.

Ecoutez les conseils de cette coiffeuse pour avoir un visage plus beau !

Si cette coiffeuse russe a décidé de ne faire que des coupes courtes à ses clientes, ce n’est certainement pas un hasard. En effet, avec le temps, cette dernière a réussi à développer des capacités incroyables pour faire des visages avec les cheveux courts qui sont tous plus beaux les uns que les autres.

Elle a fait une découverte incroyable en réalisant des coupes de cheveux courtes pour toutes ses clientes. Cette dernière n’a pas que constater que les visages de ses clientes apparaissent beaucoup plus clairs que la normale ! Pour certaines femmes, cela leur donne même un look qui paraît beaucoup plus jeune et stylé. Bien qu’en France cette méthode ne soit pas aussi populaire qu’en Russie, elle prend de plus en plus de place et les femmes sont nombreuses à se demander si elles devraient ou non opter pour des coupes de cheveux courtes.

D’ailleurs, ce n’est probablement pas un hasard si on peut voir certaines personnalités féminines avoir les cheveux courts et qui s’en sortent très bien ! On peut notamment penser à la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste Agathe Auproux qui a encore les cheveux courts à ce jour et que l’on ne tarit pas d’éloges sur les réseaux sociaux. En attendant, si vous souhaitez avoir une coupe de cheveux courts, nous ne pouvons que vous recommander de vous rendre dans un salon de coiffure le plus proche de chez vous et de demander de l’aide à votre coiffeur. En effet, le trajet jusqu’à Moscou risquerait d’être un peu long pour se faire une coupe de cheveux. De plus, depuis l’ouverture des salons de coiffure qui ont repris après le confinement, c’est un bon moyen de soutenir l’économie locale !