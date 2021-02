Incroyable, une annonce choquante de l’enseigne de la grande distribution Auchan d’air un scandale chez ses concurrents !

En cette période de crise sanitaire du coronavirus que nous sommes encore en train de traverser actuellement, le moins que l’on puisse dire c’est que les enseignes de la danse distribution doivent redoubler d’efforts et elles sont très attendues au tournant. On se souvient notamment des scandales qui avaient eu lieu il y a de cela près d’un an lors de l’apparition de la crise sanitaire avec un confinement qui avait fait beaucoup de bruit.

A l’époque, personne n’était en mesure de penser que cette situation allait pouvoir durer aussi longtemps, et c’est donc la peur au ventre que des millions de français se rendaient alors dans les grandes enseignes de la grande distribution pour pouvoir acheter des quantités de produits alimentaires complètement démesurées, mais aussi d’autres produits non-alimentaires avec notamment des produits d’entretien ou encore du papier toilette.

Tout le monde se souvient en effet des grandes pénuries que l’on a pu connaître dans les plus grands magasins en France, alors que dans les entrepôts les stocks étaient tous pleins à craquer ! Contre toute attente, il se trouve que l’enseigne de la grande distribution Auchan a pris de court tout le monde en faisant une très grande annonce que personne ne s’attendait à voir.

Après cela, nul ne doute que les autres concurrents d’Auchan vont forcément avoir envie de réagir à leur tour, car l’opération que l’enseigne s’apprête à mener pourrait être recopiée prochainement par d’autres.

Auchan fait un gros changement dans ses magasins et choque les clients qui ne s’attendaient pas à cela

C’est dans les rayons de la boucherie et de la poissonnerie que l’enseigne Auchan s’apprête à faire de gros changements : on devrait bientôt ne plus voir de barquettes en plastique ! Si pour le moment cela ne représente qu’une toute petite partie des produits d’Auchan, c’est un très bel espoir pour l’avenir et nous avons hâte de voir ce que pourra proposer l’enseigne prochainement.

Si cela peut vous paraître anodin, et bien sachez tout de même que ce choix n’est vraiment pas anodin : cela représente en effet à peu près 55 millions de barquettes en plastique par an uniquement pour ces rayons. Ce choix devrait ravir les consommateurs les plus attachés à la planète.

En effet, il se trouve que les barquettes en plastique utilisées actuellement par Auchan sont faites en polystyrène expansé : un matériau qui est isolé pour pouvoir isoler les murs notamment ! Face à cette situation, Auchan a décidé de voir les choses en grand : ils vont remplacer ces barquettes en plastique par une matière plus écologique.

Face à cette très grosse annonce, on imagine que les autres enseignes de la grande distribution pourraient bientôt réagir avec de nouvelles mesures…

Les enseignes de la grande distribution se font la guerre : qui arrivera à supprimer le plastique des magasins ?

On imagine que les magasins comme Intermarché, Carrefour, ou encore Lidl pourraient bientôt prendre des mesures considérables suite à ce gros mouvement d’Auchan. C’est en effet une très grosse attente de la part des consommateurs…

Comme vous avez pu le voir, il se trouve que de plus en plus d’enseignes concurrentes prennent des parts de marché aux plus grands noms, et cela pourrait malheureusement continuer dans les années à venir…