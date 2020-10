Des billets à prix réduits

Ce jour, le groupe de rock français a annoncé ce que la France entière attendait. Ce n’est autre qu’une nouvelle tournée en 2021 pour fêter les 40 ans du groupe comme il se doit. Portant le nom de « Central Tour », des séries de concerts seront au rendez-vous entre mai et juin 2021. Pendant cet intervalle de temps, le groupe se produira dans cinq stades, notamment ceux de Lille, Bordeaux, Marseille, Paris et Lyon.

Aujourd’hui, le jour J a enfin sonné pour les fans d’Indochine. Ce mardi 29 septembre, à partir de 10h00, les billets du « Central Tour » ont été mis à la disposition du public. De plus, les prix de ces derniers ont fait de nombreux heureux. En effet, les billets du fameux tour coûtent entre 60 et 85 euros. Le premier prix correspond aux emplacements libres sur la pelouse. Tandis que le second sera payé par ceux qui veulent prendre place dans les tribunes.

Des prix entre 60 et 85 euros demeurent élevés, certes. Toutefois, ces prix restent particulièrement accessibles pour des concerts dans des stades qui nécessitent une logistique considérable. Des milliers de personnes seront mobilisées, comme le groupe a pu expérimenter lors du « Black City Tour » en 2014. De plus, comparés avec les tarifs d’autres artistes qui se produisent dans les grands stades de France, ceux d’Indochine sont largement inférieurs. À titre d’exemple, les prix des billets des concerts dans Paris Défense Arena dépassent toujours les 100 euros. Tel est le cas des billets pour « Courage World Tour » de Céline Dion, en mars 2021. Ils ont été vendus jusqu’à 155,50 euros en catégorie or. Aussi, pour Mylène Farmer, les places en carré platine ont dépassé les 200 euros lors de son concert en juin 2019.

La raison de ces prix imbattables

Indochine est un groupe qualifié comme un monument du rock français. Toutefois, il a décidé de ne pas faire flamber les prix de ses billets. Pour mettre la situation au clair, le leader du groupe Nicola Sirkisau HuffPost a tenu à donner des explications. Lors de sa récente interview, ce denier a confié que le concert est le denier espace de liberté qui reste dans la société. Une société qui est devenue très règlementée, contrôlée et protégée. Ainsi, lors des concerts, les gens peuvent avoir une occasion de danser, de crier et même de hurler. « Privé les gens de cette liberté puisqu’ils n’ont pas assez d’argent est totalement incohérent. » a-t-il expliqué.

Nicola Sirkisau HuffPost a ensuite annoncé que son groupe a toujours refusé d’opter pour le carré or ou encore la tribune or. « Avec ce genre de concept, on a l’impression qu’on est dans le Titanic. Comme quoi, il n’y a que les premières classes qui vont s’en sortir. » a-t-il confié. En voulant mettre tout le monde sur un même pied d’égalité, le groupe a décidé de se produire sur une scène centrale. Ainsi, pour cette tournée, toutes les places dans les tribunes auront la même visibilité.

Enfin, Indochine a réduit leurs cachets surtout pour rendre hommage à son public. « C’est juste un moindre égard qu’on a vers un public qui nous permet de vivre notre passion. De plus, ça n’a jamais été le but d’Indochine de s’enrichir… Nous, on travaille plus pour gagner un peu moins. » a conclu Nicola Sirkisau HuffPost.