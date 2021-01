Inès Loucif de Koh-Lanta : de croustillantes photos dévoilées, découvrez-les, elles sont incroyables

View this post on Instagram

26 ANS, L’ORIENTATION, et plus de 200.000 PERSONNES qui me suivent… que dire! Si je m’y attendais à ce qu’il m’arrive aujourd’hui. Je me retrouve chez moi à Paris, il y a un an, j’étais sur une île aux Fidjis. Pour vivre l’aventure de ma vie, voir qui je suis, ce dont je suis réellement capable. C’est pas facile quand même, de se retrouver dans une compétition alors que tu ne te connais pas toi même, que tu ne sais pas si tu vas tenir, sans faire un repas complet pendant 30 jours, sans dormir dans le moindre confort, en faisant appel à tes capacités physiques sans ressources et mentales. Alors imaginez cette adrénaline, cette pression que tu as, quand tu apprends qu’en plus tu te retrouves face à des sportifs haut niveau! Dingue. Là faut tout donner. Et j’ai essayé de tout donner, tout ce que j’avais, du haut de ma dégaine, j’ai tout donné. Je n’ai pas abandonné, même quand mon corps me disait stop, j’en suis encore étonnée d’avoir tenue. (Vous connaissez ma passion pour la nourriture!). Aujourd’hui vous êtes plus de 200.000 personnes à me suivre, j’ai connu les travers des réseaux sociaux malheureusement mais aussi le bonheur que cela peut apporter, et recevoir autant d’amour, de gentillesse, de soutien, avoir autant d’interactions avec vous, mais quel kiff. Mais vraiment quel kiff. C’est ce que je retiens! Bon je suis pas encore complètement à l’aise avec les face caméras ne m’en voulez pas ? (vous avez sûrement dû le voir je met toujours un filtre, j’ai beaucoup de mal avec mon visage). Avant d’être médiatisée j’en faisais très très très très très très rarement, mais vraiment. C’est quelque chose de nouveau, auquel je prend goût de plus en plus parce que je découvre le lien qu’on peut avoir avec ses abonnés, et c’est juste génial. Vous faites parti de ma vie maintenant, et je vous remercie pour ces goods vibes que vous pouvez m’apporter. Merci pour tous ces messages d’anniversaire, ou quotidiennement, je ne peux les compter mais merci. Merci merci merci, j’espère qu’on ira loin ensemble ??❤️ #brunette #birthday #adventure #survivor #proud