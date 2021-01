Inès Loucif de Koh Lanta se dévoile avec un tout petit maillot, les photos sont dingues

Pendant ces vacances d’été, chaque star fait de son mieux pour passer de bons moments. Pour informer leurs fans, certaines stars postent des photos sur les réseaux sociaux. Inès Loucif peut clairement se dévoiler dans diverses tenues au vu la silhouette qu’elle possède.

Celle qui ne pourra plus jamais participer à cette émission fait saliver ses fans. En effet, elle a accepté de rejoindre le casting d’une émission de télé-réalité.

Vous pourrez la découvrir dans un autre registre.

C’est également ce que fit Inès, la finaliste de la dernière saison de Koh Lanta. La charmante dame a en effet, montré tout son charme dans sa dernière photo de vacances. Faut croire que le soleil de l’été donne de ces genres d’idées à notre aventurière.

Une formidable aventurière

La dernière saison de l’émission Koh Lanta a révélé au public de nouvelles stars. Parmi ces stars, on retrouve Inès Loucif, une jeune femme qui a marqué les esprits. A 26 ans, la toulousaine a su attirer les téléspectateurs de son côté grâce à ses atouts.

Elle est déterminée, franche, dévouée et surtout tenace. Tout le long de l’aventure, elle a surpris les téléspectateurs et aussi les membres de son équipe.

Au cours de l’émission, elle a fini par atteindre la finale. Elle s’est retrouvée face à Naoil et Moussa. Cependant, elle finira par perdre au profit de la belle Naoil. Infirmière de profession, Inès possède également un corps bien bâti. Un atout qui a tout de suite marqué de nombreux fans lors de son apparition sur l’île des héros.

A la fin de l’émission, Inès avait plus de 285.000 abonnés sur son compte Instagram.

Une photo qui montre une Inès très jolie

Si la gagnante de l’émission est Naoil, Inès est également très appréciée. Elle a attiré son public grâce à sa nature et sa beauté. Comme pour toutes les célébrités, Inès Loucif a pris le large pour ses vacances d’été. C’est en Corse qu’elle dépose ses valises pour passer de savoureux moments. Lors de l’émission, elle avait touché le public avec son corps superbement bien taillé. Elle revient encore sur la toile pour mieux dévoiler ce corps de mannequin.

On retrouve l’infirmière sur une photo en bikini et toute sa forme est mise en évidence. Rien n’échappe à l’œil, et la finaliste semble flirter avec elle-même sur la photo. Un ventre plat, un corps à la fois athlétique et séduisant sont des arguments qui ont convaincu ses fans. Inès sait faire envie à son public et la photo postée sur son compte en est la preuve. Tous les internautes sont admiratifs face à cette bombe lâchée par Inès Loucif.

Un avenir passionnant pour Inès

Après son apparition à Koh Lanta, la jeune dame a vu le nombre de ses abonnés augmenter sur Instagram, comme on le notifiait plus haut. Cela l’a donc poussé au rang d’influenceuse. Même si elle met en avant son corps de rêve, elle reste une femme à fort potentiel intellectuel. Grâce à sa popularité, elle prodigue un certain nombre de conseils sur plusieurs domaines. Elle se penche plus particulièrement sur les domaines du sport et de l’alimentation. Elle est également convoitée par plusieurs marques de mode.

Le physique et la célébrité d’Inès font d’elle la convoitise de toutes les marques. Cela ouvre une nouvelle perspective à la native de Toulouse. Par ailleurs, elle avait posté une photo d’elle en tenue de sport qui a totalisé plus de 80.000 mentions « j’aime ». La tenue portée par la star a été créée par le couple Thibault Geoffray et Justine Gallice. La belle brune en a profité pour donner des astuces mode.

Cependant, Inès tient à prendre son temps pour choisir les marques avec lesquelles elle voudra collaborer.