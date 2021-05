Inès Loucif (Koh Lanta) : elle balance tout et clashe ses parents en direct sur les réseaux sociaux

Comme on peut souvent le dire, il faut parfois éviter de « laver son linge en famille », mais quand il s’agit justement de la famille où il faut faire des reproches, le moins que l’on puisse dire c’est que la situation peut se compliquer bien fortement ! En ce qui concerne Inès Loucif, personne n’aurait pu penser que la jeune femme aurait pu avoir des relations aussi compliquées avec sa famille, après tout ce qu’elle a pu vivre notamment dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Il faut bien avouer qu’au moment où nous avons pu avoir l’occasion de découvrir Inès Loucif dans les médias, personne ne la connaissait à l’époque, et nous avons été toutes et tous surpris de voir que la jeune femme avait clairement plus d’une corde à son arc, avec notamment des capacités assez incroyables dans le domaine de la santé et un parcours vraiment irréprochable.

Mais malheureusement, il se trouve que rien ne s’est passé comme prévu pour la jeune femme, et elle n’a pas pu gagner la saison de Koh Lanta où on a pu la voir pourtant exceller comme jamais. En revanche, grâce à sa participation au jeu de téléréalité mythique, il se trouve que la jeune cadette a pu se faire une nouvelle notoriété qui est totalement méritée et surtout légitime. À l’heure où beaucoup de candidates de téléréalité sont connues seulement pour leur plastique, on peut clairement dire que ce n’est pas du tout le cas pour Inès Loucif qui a pu faire preuve d’un parcours assez incroyable dans Koh Lanta.

Inès Loucif fête son anniversaire sur les réseaux sociaux avec une photo complètement dingue

C’est en pleine crise sanitaire liée au coronavirus que l’on a pu voir ainsi Inès Loucif, la candidate de téléréalité, fêter son anniversaire sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, il se trouve que la jeune femme a dû faire face à de nombreuses difficultés et non des moindres. Comme vous allez pouvoir le voir, il se trouve que concrètement la jeune femme ne s’attendait pas à vivre des moments aussi difficiles et compliquée au quotidien.

Même si elle peut faire preuve d’une belle reconnaissance pour son talent et des capacités assez incroyables dans Koh Lanta, on a pu entendre dans le message d’Inès Loucif un certain goût d’amertume dans ses propos, et cela a pu clairement s’expliquer quand on s’intéresse de près à ce qu’elle a pu révéler. Alors que la jeune femme pouvait fêter ses 27 ans, on n’imaginait pas qu’Inès Loucif allait pouvoir en profiter pour pouvoir envoyer un message assez difficile à ses parents, c’est le moins que l’on puisse dire…

Inès Loucif tacle violemment ses parents sur les réseaux sociaux dans un message troublant

Alors que la jeune femme a pu en effet fêter ses 27 ans sur les réseaux sociaux, elle s’est empressée de remercier ses fans dans sa story Instagram. En revanche, on ne s’attendait pas à ce qu’elle ajoute un message à destination de ses parents.

Dans ses propos, elle raconte en effet que ses parents ont encore oublié son anniversaire une fois de plus. Alors que la jeune femme confiait avoir eu une enfance difficile, on imagine que cela peut encore être le cas aujourd’hui même si elle ne s’exprime que très peu a ce sujet !