Inès Loucif (Koh Lanta) : elle est menacée sur les réseaux sociaux, ses fans sont choqués !

View this post on Instagram

Chose promise, chose due! Vous avez été nombreux a me poser milles questions sur le sport, sur mon chemin, ce qui m’a motivé à changer, à m’y mettre. On commence deja par la base des bases : TOUJOURS ETRE A L’AISE DANS TA TENUE DE SPORT ! J’aime avoir un bel ensemble mais je veux surtout qu’il me soit confortable. Ici je porte un ensemble de la marque @sowltraining , une marque créer par @justinegallice et @thibault_geoffray des influenceurs fitness que je suis depuis des années (gros coup de cœur pour leur brassières !!!), et qui sont du coup bien placés pour savoir qu’il est important de se sentir à l’aise afin d’effectuer une seance performante ! Depuis petite,ma morphologie a fait que j’étais plus dans un delire où au college on m’appelait « baguettes de pain », on n’a céssé de me repeter que j’étais moche et que je n’aurai jamais de formes comme une « vraie » femme. Il y a bientôt 4ans, grosse determination, marre de complexer, d’envier le corps des autres, je m’instruis sur le muscle, comment fonctionne t’il, qu’est ce qu’il faut faire et surtout ne pas faire car sur internet on voit de tout! Donc avant de faire, j’ai préféré apprendre en théorie pour que mes entrainements ne soient pas contre productifs. Pendant une année sur un programme que je me suis créer afin d’augmenter mon poids, mon but etait de dechirer le muscle afin qu’il puisse prendre en volume. D’abord chez moi, au poids du corps, puis ensuite à la salle pour ajouter des charges, de plus en plus. 5 repas par jour ! Entraînement toutes les 48h sans exception, pas d’excuses! En fonction de mon poids, de ma taille j’avais une quantité de proteines et glucides à prendre quotidiennement qui me permettait de prendre plus que d’eliminer. Seulement, quand on veut prendre en masse musculaire, tu ne prends pas que du muscle tu prends aussi du gras (les glucides). Je suis passée de 49kg à 59kg. Le changement etait dingue, c’est tellement bon. Je suis passée a la deuxieme phase : l’élimination du surplus de gras! J’ai fini par retomber à 55kg. À vous, dites moi en commentaires, si vous avez des complexes comme j’ai pu en avoir, ce que vous aimeriez que je vous montre et qui pourrait vous aider ❤️