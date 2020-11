Inès Loucif (Koh Lanta) : l’ancienne candidate fait un malheur sur les réseaux sociaux en dévoilant ses formes pendant qu’elle fait du sport, les internautes réagissent !

Certains des téléspectateurs des plus fidèles de Koh Lanta ne se sont toujours pas remis de la participation de la jeune femme qui avait alors fait un véritable carton dans l’émission présentée par Denis Brogniart depuis déjà de nombreuses saisons. En effet, Inès Loucif faisait partie des stars de l’émission avec une énorme communauté sur les réseaux sociaux !

Inès Loucif (Koh Lanta) : tout sourit à la jeune femme qui a participé à l’émission de TF1 !

Depuis sa participation à Koh Lanta, le quotidien de la jeune candidate a complètement changé. Tout le monde se souvient en effet de ses coups de gueule que l’on pouvait lire ici et là sur les réseaux sociaux à l’époque. Ayant réalisé des études d’infirmière, la diffusion de Koh Lanta intervenait en pleine crise sanitaire du coronavirus où le confinement battait son plein. Amenée à travailler tous les jours auprès de la population qui avait besoin d’aide, le moins que l’on puisse dire est que Inès Loucif ne comptait pas ses heures et était déterminée à en finir avec cette maladie !

Depuis, c’est un véritable carton plein pour la jeune demoiselle que l’on a pu revoir sur le petit écran. En effet, alors même que lors d’un live Denis Brogniart lui avait conseillé de se concentrer sur son métier et non sur les émissions de téléréalité, il semblerait que l’ancienne candidate de Koh Lanta en ait décidé autrement, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. En effet, bien qu’elle ait annulé sa venue dans l’émission de la Bataille des couples saison 3, nous avons toutefois eu l’occasion de la voir dans La villa des cœurs brisés saison 6. Mais si aujourd’hui la jeune femme fait encore parler d’elle, c’est aussi et avant tout pour ses publications que l’on peut retrouver sur son compte Instagram.

Inès Loucif partage une photo de sa séance de sport et les fans n’en reviennent pas !

Alors que la crise bat son plein, les salles de sport sont désormais fermées et toutes celles et ceux qui souhaitent se remettre en forme sont contraints de sortir autour d’un seul et unique kilomètre de leur domicile. Mais heureusement, Inès Loucif semble avoir trouvé la solution et elle la partage avec tous ses fans.

On a donc eu la chance de voir réaliser une séance de sport chez elle en portant un petit haut qui laisse voir les tatouages qu’elle porte sur son dos et sur son bras, mais on a également pu voir ses longues jambes à travers le pantalon qu’elle porte sur la photo. Il n’en a pas fallu plus aux fans qui ont rapidement réagi à la publication. En effet, en tout juste quelques heures à peine, on compte plus de 45 000 likes sur ce cliché de la jeune femme.

De quoi donner envie de se remettre au sport pendant cette période très difficile que nous vivons encore aujourd’hui, car il faut bien se rappeler que lors du premier confinement les français avaient été nombreux à prendre du poids. Il faut bien avouer qu’entre le télétravail et l’accès à toute la nourriture en abondance depuis notre propre domicile, cela peut être très difficile de résister à la tentation. Mais à en croire la publication de l’ancienne candidate de Koh Lanta, elle semble déterminée à se prendre en main.