Inès Loucif (Koh-Lanta) : Photos HOT de son passé refont surface ! Les internautes sont choqués !

Intitulée l’île des héros cette année, les nouveaux candidats auront en effet dans les prochains épisodes le plaisir (ou pas) de voir débarquer d’anciens candidats emblématiques de Koh Lanta.

Et parmi les nouveaux candidats de cette saison, une charmante candidate et son bikini échancré a retenu l’attention de beaucoup de monde. En effet la sexy Inès Loucif, infirmière, arborait un bikini dévoilant ses fesses qui ont fait le tour des réseaux sociaux vendredi soir.

Si sur son compte instagram, Ines y publie entre autre des photos de vacances en bikini ou de différents shootings, notamment lorsqu’elle posait pour la marque ma culotte dont elle en était une égérie. Mais d’autres photos ont refait surface sur le web, beaucoup plus sexy, interdites sur instagram.

C’est ainsi que l’on peut découvrir dans la photo ci-dessous la sublime Inès Loucif de Koh Lanta en maillot de bain motif vichy rouge dans un shooting des plus glamour visiblement chez elle, dans son appartement. La jeune femme est tout sourire, visiblement heureuse de partager un morceau de son quotidien avec ses abonnés.

Inès Loucif moquée parce qu’elle n’avait jamais mangé de fruits, elle s’explique

L’épisode de Koh-Lanta de ce vendredi 15 mai a eu son lot de moments culte. Après l’altercation entre Inès et Claude, c’est la réaction de celle-ci face à un plateau de fruits qui a fait parler. La belle aventurière s’est expliquée ce dimanche 17 mai sur Instagram.

« J’aimerais bien m’expliquer sur deux trois choses, alors premièrement je connais les fruits, je suis pas teubé ! » Voilà les mots d’Inès ce dimanche 17 mai. En effet, dans l’épisode de Koh-Lanta de ce vendredi 15 mai, les internautes ont eu de quoi parler d’Inès Loucif.

Entre son clash avec Claude et sa révélation concernant les fruits – elle n’en avait jamais mangé sous leur forme naturelle – la belle a eu droit à son lot de remarques sur Twitter. Ces remarques ont surpris l’aventurière, qui s’est donc sentie obligée de s’expliquer ce matin, en story sur Instagram.

« Juste en fait, j’ai un problème depuis que je suis toute petite par rapport aux fruits, je n’arrive pas à les manger dans leur forme naturelle. Il faut qu’ils soient mixés sinon je les vomis. Voilà, mon corps a été habitué à ne pas recevoir de fruits, mais je les prends si c’est mixé il n’y a aucun soucis », déclare-t-elle. Des explications qui semblaient nécessaires pour certains.

Elle mange des fruits depuis Koh-Lanta

Et Inès Loucif en a profité pour faire une autre révélation : « Mais depuis Koh-Lanta, je peux les manger dans leur forme naturelle ». L’aventure aura eu du bon pour Inès ! « Donc je connais les fruits, j’ai une famille qui mange des fruits je ne suis pas ignorante, mais j’espère que vous avez rigolé », conclut-elle.

Inès Loucif a également eu un mot concernant son comportement envers Claude. En effet, à la fin de l’épreuve de confort, sous le coup de la colère, elle a crié qu’elle voulait « l’encastrer ». Des mots qui lui ont valu de nombreuses insultes sur Twitter :

« Concernant Claude, ce n’était pas un comportement à avoir, mais je n’ai pas compris ceux qui viennent m’insulter en disant des choses trente-six mille fois pire, assène-t-elle. Moi il faut remettre les choses dans le contexte, je suis dans un jeu, on a faim, on n’a pas dormi, c’est compliqué et je me suis excusée à la fin car je sais que ce n’est pas un comportement normal. C’est juste que je ne m’attendais absolument pas à ces réactions ».

Des tensions ont éclaté dans l’équipe des rouges et l’auteur n’est nul autre que Ahmad. Cette fois-ci, il n’est plus uniquement la cible du public, il s’est également mis Delphine à dos.

Quand Ahmad trahit Delphine !

Ahmad n’a pas fini de subir le mécontentement des téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

Après le dernier épisode où il a subi la foudre des internautes et même d’un ministre, il passe encore à la barre cette fois-ci. Au cours de l’épisode du 27 mars 2020, Ahmad a opéré le choix de faire sortir de la compétition, un de ses coéquipiers.

Tout a commencé lorsque Denis Brogniart a annoncé en début d’épisode, le démarrage immédiat de la réunification. Les deux équipes ont donc élu deux ambassadeurs respectifs avant de se faire réunir au même camp.

Les jaunes ont élu Moussa et Alexandra ; et les rouges ont opté pour Claude et Ahmad. Ce sont ces quatre candidats de Koh Lanta 2020, élus ambassadeurs, qui se sont réunis en comité afin d’éliminer un candidat lambda. Le piège de Claude et Moussa était d’envoyer Ahmad à la boule noire. C’est ainsi qu’il a désigné Delphine, choix validé par les quatre ambassadeurs.

Revenus sur la plage de Koh Lanta 2020, les quatre ont annoncé la nouvelle de l’élimination de Delphine. Comme on s’y attendait, la jeune sportive n’a pas du tout digéré cette nouvelle. Elle est sortie de ses gonds et s’en est prise violemment à Ahmad en lui crachant son dégoût.

Tellement dégoûtée, elle lui a demandé s’il arrivait à se regarder dans une glace. Elle lui a surtout fait comprendre qu’il était un âne et de ce fait, qu’il ne pourrait jamais devenir un cheval de course. Delphine était au bord de la crise de nerfs, lorsque Ahmad qu’elle considérait en ce moment comme son bourreau a tenté de se défendre.

Elle ne l’a pas laissé faire, elle ne voulait nullement l’entendre et lui a crié de fermer sa bouche. « Parle à ma main ! ». Elle se dit trahie, car Ahmad leur avait dit à Charlotte et elle, qu’elles étaient ses alliées. Selon elle, il aurait sa propre définition de fidélité et loyauté. Toute en sanglots, la jeune maman a demandé aux aventuriers de faire sortir Ahmad au plus vite.

La réaction de la famille d’Inès Loucif lorsque celle-ci montre ses …. à l’écran (Koh Lanta 2020)

Vous souvenez-vous de la toute première soirée de l’aventure Koh Lanta 2020 présentée par Denis Brogniart ? Cette fameuse séquence au cours de laquelle une candidate des jaunes, Inès fait son apparition vêtue d’un maillot sensationnel. Eh bien, c’était juste la semaine suivant le début de la nouvelle saison de l’aventure de 2020. Au cours du premier épisode diffusé le vendredi 21 février, Inès Loucif est devenue la cible des projecteurs.

En effet, celle-ci durant une épreuve, apparaît avec un maillot échancré qui montre ses courbes…. Ceci fait de la jeune candidate, une star malgré elle.

La réaction des internautes ne s’est pas fait attendre. L’histoire a donc pris une tournure agaçante pour Inès Loucif qui a fait un post sur son Instagram les heures suivant la diffusion dudit épisode. Avec le choc que lui a donné l’ampleur de la situation, elle a dit : « Il faut se détendre, c’est juste une paire les gars, on va redescendre, on va se calmer ». Aujourd’hui, la jeune infirmière âgée de 25 ans revient sur la séquence qui a secoué la toile. Elle montre comment ses proches ont réagi face à la scène.

C’est durant l’interview qu’elle a accordée au magazine Femme Actuelle que la jeune candidate a exposé la réaction de ses parents par rapport à la séquence du fameux maillot. Inès Loucif, originaire de Toulouse, déclare qu’elle n’a pas fait Koh Lanta 2020 pour en avoir trop montrer, car elle regarde l’émission avec sa famille depuis qu’elle est enfant. Elle continue en disant que la compétition lui a toujours plu au même titre que le dépassement de soi. Elle affirme avoir discuté avec sa grand-mère au téléphone, un jour après la diffusion du 1er épisode de l’aventure Koh Lanta 2020.

La jeune candidate des jaunes lui aurait demandé son avis par rapport à l’épisode. Elle confie que :

sa grand-mère donne une importance primordiale au respect (il faut être très strict avec ses valeurs) ;

de plus, sa grand-mère dit n’avoir en rien été choquée.

D’après elle, ses proches ont au contraire été étonnés de la tournure qu’a prise la situation sur les réseaux sociaux, et notamment la réaction des internautes.



L’émission Koh Lanta 2020 connaît un succès sans précédent grâce au retour des héros. Il faut noter que la petite manipulation d’Ahmad et de Moussa a largement comblé les attentes des fans qui regardent avec impatience les nouvelles aventures. Certes, Inès n’a plus son petit maillot, mais les téléspectateurs apprécient toujours autant le programme phare de TF1 qui se termine bientôt.