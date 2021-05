Inès Loucif (Koh Lanta) se dévoile vraiment beaucoup en mini bikini sur une photo !

Alors que la saison de Koh Lanta est en train de faire un très gros carton actuellement, personne n’aurait pu imaginer que près d’un an après sa diffusion, la jeune femme Inès Loucif fasse encore autant parler d’elle sur les réseaux sociaux avec des photos aussi dingues dans des petites tenues. En effet, on peut dire que l’ancienne candidate de Koh Lanta peut souvent faire parler d’elle en diffusant des photos toujours plus dingues les unes que les autres.

Si par le passé, Inès Loucif se faisait plutôt discrète sur les réseaux sociaux, on peut depuis la voir partager des photos complètement dingues qui n’ont clairement pas laissé indifférent les hommes et les femmes qui peuvent la suivre sur Instagram. Ainsi, à l’occasion de ses 27 ans, Inès Loucif a décidé de frapper un très grand coup, et on risque en effet de s’en souvenir pendant encore très longtemps.

Alors qu’Inès Loucif fête son anniversaire, il se trouve que c’est elle qui a décidé de faire un très gros cadeau à ses plus grands fans en diffusant un cliché assez hallucinant et qui risque de faire parler de lui pendant plusieurs semaines. En effet, bien que la jeune femme diffuse régulièrement des photos d’elle dans des tenues assez folles, on avait rarement vu Inès Loucif dans une position aussi dingue. Sur le cliché que l’on a pu se procurer, certains fans sont devenus complètement dingues, et on peut les comprendre !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta)

Inès Loucif partage son quotidien et les internautes sont fans de ses photos

Si parfois on peut penser que le quotidien des anciens candidats de Koh Lanta n’a rien de glamour, il suffit clairement de se rendre sur le profil Instagram d’Inès Loucif pour pouvoir prouver le contraire. En effet, la jeune femme ne se prive jamais pour pouvoir diffuser des clichés assez dingues de sa vie de tous les jours, mais également de ses vacances quelle peu parfois passer. Ayant une formation de professionnel de santé, on peut comprendre parfaitement que la jeune femme ait bien souvent besoin de décompresser.

Avec une année assez difficile qu’elle a pu vivre avec le coronavirus, il se trouve que pendant plusieurs semaines, Inès Loucif n’a pas hésité sur les réseaux sociaux à montrer l’envers du décor l’an dernier, alors que la France était en train de vivre pour la toute première fois un confinement sans aucun précédent. Pendant la diffusion de l’émission Koh Lanta, Inès Loucif a été assez active sur les réseaux sociaux, mais on ne pensait pas que la situation allait pouvoir durer autant par la suite…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta)

Inès Loucif fête son anniversaire et diffusé un cliché complètement fou

En effet, pendant la saison qui a suivi, tout le monde ne s’est pas privé pour pouvoir comparer Lola, une autre jeune femme qui a fait sensation dans le programme, à Inès Loucif qui n’a pas arrêté de faire parler d’elle par la suite…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta)

Alors que la jeune femme fête ses 27 ans, elle n’a pas froid aux yeux et elle a pu le montrer une nouvelle fois dans un cliché assez fou. Sur celui-ci, la jeune femme n’hésite pas à dévoiler ses formes assez généreuses qui rendent dingues les internautes en quelques minutes seulement.