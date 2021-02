Inès Loucif (Koh Lanta) : une photo qui dévoile ses formes fait un énorme buzz sur la toile !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne candidate de Koh Lanta Inès Loucif n’hésite jamais à se dévoiler aux internautes qui adorent regarder ses formes très généreuses et qui en redemandent encore et toujours !

Il faut dire que la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde quand elle a eu l’opportunité de se baigner et de se montrer aux yeux de tout le monde pour faire plaisir à sa communauté. Il faut dire qu’en peu de temps, celle-ci a réussi à partager un lien particulier avec ses fans qui ne cessent d’en redemander.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta)

Inès Loucif (Koh Lanta) : en vacances, elle se baigne dans un décor de rêve et n’hésite pas à se dévoiler…

S’il y a bien une candidate de Koh Lanta que les internautes adorent suivre encore à ce jour, c’est bien Inès Loucif. Alors que la jeune femme a participé à une saison de Koh Lanta il y a maintenant près d’un an, les téléspectateurs ne se sont aujourd’hui toujours pas remis des photos absolument incroyables qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux. La jeune aventurière n’en est pas à son premier coup d’essai et elle ose tout sur son compte Instagram où elle est par ailleurs très proche de ses fans.

Comme on a pu le voir depuis plusieurs, c’est souvent en maillot de bain ou dans des tenues très serrées que l’on peut découvrir Inès Loucif, l’ancienne candidate de Koh Lanta, évoluer dans des décors assez somptueux.

Mais alors que la France vit dans le froid en ce moment avec des températures assez glaciales, la candidate de Koh Lanta en profite quant à elle pour pouvoir vivre de très belles vacances au Costa Rica, si l’on en croit le cliché qu’elle a pu diffuser il y a tout juste quelques heures sur Instagram. Sur celui-ci, on peut voir la jeune femme en pleine mer apprécier un très beau moment où elle semble se reposer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta)

Alors que la jeune femme se prélasse en vacances au Costa Rica, d’autres candidats ont quant à eux décidé de se lancer dans une démarche assez étonnante et incroyable qui a même choqué Dénis Brogniart, le présentateur de l’émission Koh Lanta.

Koh Lanta : cette initiative complètement folle imaginée par des candidats de l’émission émeut la toile !

C’est une très grande annonce que l’on a pu voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux notamment : personne ne s’attendait à cela et le moins que l’on puisse dire c’est que le pari complètement fou de ces anciens candidats de Koh Lanta à de quoi faire rêver !

Comme vous pourrez en effet le constater, c’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir un projet complètement dingue et qui a même fait écho chez Denis Brogniart, le présentateur de Koh Lanta. En effet, il n’en revenait pas de voir un tel projet pour un candidat qui a marqué l’aventure Koh Lanta a tout jamais : le valeureux candidat Bertrand Kamal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

En effet, les anciens candidats de l’aventure ont proposé de récolter des dons pour la bonne cause : la recherche contre le cancer du pancréas. En effet, bien que l’on en parle très peu dans les médias français, c’est chaque année des millions de français qui sont touchés et qui meurent tragiquement, comme cela a été le cas notamment pour Bertrand Kamal que l’on ne pourra plus voir dans les futures émissions de Koh Lanta, au grand regret de tous.