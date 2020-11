Inès Loucif : Qui est Tristan, l’homme avec qui elle partage sa vie ? On vous dit tout !

On a déjà aperçu Tristan dans le casting de cette sixième saison de l’émission de téléréalité la villa des cœurs brisés. Il a également été candidat dans Love Island France, le fameux dating show d’Amazon Prime Video. De toute évidence, le jeune homme vit une belle histoire d’amour avec Inès de Koh Lanta. Il promet déjà de faire sensation lors de cette nouvelle saison de La villa des cœurs brisés. S’il n’est pas encore très connu du grand public, cet article vous invite à mieux le connaître.

Qui est Tristan, le petit ami d’Inès ?

Tristan fait bel et bien partie du casting de la saison 6 de la Villa des cœurs brisés. Même s’il n’est pas encore trop connu des réseaux sociaux, le jeune homme de 27 ans et originaire de Toulon a déjà été le candidat de Love Island France. C’est une émission de romance d’une très grande popularité, même sur le plan international.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta) le 13 Sept. 2020 à 12 :05 PDT



Le concept de cette émission consistait à réunir une dizaine de célibataires dans une villa en Afrique du Sud. Ces derniers devront essayer de trouver l’amour en étant guidés par les votes des abonnés sur une plateforme en ligne. Le gagnant de l’émission remportait la faramineuse somme de 50.000 euros. Ce fut Angèle qui sera la sacrée gagnante de la première saison de l’émission alors qu’elle était en duo avec Tristan. Le binôme a dû se partager la somme à l’époque.

Après son idylle amoureuse avec Angèle, l’ex-candidat de Love Island France est annoncé pour participer à la nouvelle saison de La Villa des cœurs brisés. Tristan qui faisait cavalier seul à son arrivée à Porto-Vecchio semble désormais touché par la flèche de cupidon. Il est coaché par Lucie Mariotti assisté par son expert en séduction Yann Piette.

De l’amour dans l’air

C’est dans les bras d’Inès Loucif que le jeune homme s’épanouit désormais et ensemble, ils ont tous les deux annoncé qu’ils participaient à la prochaine saison de l’émission de téléréalité La bataille des couples. C’est dans une vidéo postée sur le compte Instagram de la chaîne de télévision TFX que le couple a partagé la nouvelle avec ses fans. Pour ce nouveau défi que les deux tourtereaux vont devoir relever, ils seront obligés d’affronter d’autres couples pour remporter une somme pouvant aller jusqu’à 50.000 euros.

« Grosse nouvelle, on fait partie de la bataille des couples saison 3 ! Grosse dinguerie ! On espère que vous êtes prêts », avaient-ils tous les deux déclaré dans la vidéo postée. Les deux amoureux ont ensuite demandé à leurs fans de liker la publication qui leur permettra de participer à l’épreuve du before. Il faut dire que ces derniers n’ont pas hésité à leur accorder leur soutien en likant la vidéo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta) le 29 Juil. 2020 à 12 :22 PDT

Les déclarations d’Inès, quelques semaines auparavant

Il y a un mois, l’ancienne participante de Kohn Lanta les quatre terres, avait annoncé qu’elle ne participerait pas à La Villa des cœurs brisés en tant que célibataire parce que son cœur était déjà pris. Elle avait clairement affirmé que les jeux de séduction et les dates ne l’intéressaient pas du tout.

« Mon chéri me manque énormément, il n’est pas avec moi pour le moment, mais voilà je suis en couple », avait-elle déclaré. Il est tout de même étonnant qu’on la voit dans les bras de Tristan quelque temps après. Peut-être bien que son chéri ne lui manquait pas tant que ça.