Inès Loucif ne supporte pas une partie de son corps : ses confidences sur une nouvelle modification corporelle

Lorsque vous regardez dans le miroir, il est souvent difficile d’apprécier le reflet, vous aimeriez alors changer complètement une partie de votre corps qui génère une quantité astronomique de complexes. Aux premiers abords, Inès Loucif semble heureuse dans son corps, mais cela ne serait pas le cas puisque la jeune femme a des complexes. Le 24 février dernier, elle a décidé de se confier une nouvelle fois sur les réseaux sociaux.

Inès Loucif partage sa vérité concernant la chirurgie esthétique

Que ce soit les cuisses, le ventre, le nez ou encore le menton, les bras… Vous avez forcément une partie de votre corps qui ne comble pas vos attentes. Vous pourriez alors envisager une intervention chirurgicale pour gommer cette imperfection, mais il ne faut pas prendre cette chirurgie à la légère. Dans tous les cas, Inès Loucif a pu se confier à sa communauté il y a quelques jours, car elle est souvent questionnée par rapport à la chirurgie esthétique.

En 2013, elle découvre qu’elle est atteinte d’une hypotrophie mammaire, sa poitrine ne se développe donc pas .

. La jeune femme n’appréciait pas son corps alors qu’elle mettait du 70 A et qu’elle avait des pectoraux.

Après les larmes, elle a donc pu obtenir une intervention chirurgicale dont les frais ont été pris en charge par la Sécurité sociale.

En effet, dans le cas d’Inès Loucif, il faut savoir que l’intervention était motivée et considérée comme de la hicurrig réparatrice, ce n’était donc pas un « caprice » pour avoir une autre poitrine. Ce n’est pas la seule partie de son corps qui a été au coeur des complexes puisque la participante de Koh Lanta a également l’envie de modifier ses yeux. Apparemment, elle a une hypertrophie du muscle, il est donc surdéveloppé et, lorsqu’elle sourit, les yeux ont tendance à disparaître.

Dans cette story, Inès Loucif révèle qu’elle ressemble à une alcoolique à cause de cet aspect qu’elle pointe clairement du doigt. De ce fait, elle envisage une intervention chirurgicale pour que ce « défaut » ne soit plus au rendez-vous. Par contre, elle souhaite rassurer au maximum sa communauté en précisant que tout ce qu’elle peut entreprendre est raisonnable et cela ne peut pas se voir. D’autres stars peuvent par contre miser à outrance sur ces interventions avec des conséquences dramatiques, le rendu n’est plus du tout naturel.

Que se passe-t-il sur Instagram ?

Si vous souhaitez suivre les péripéties de la jeune femme, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram puisqu’elle peut le mettre à jour très régulièrement. Si elle doit envisager une intervention chirurgicale, sachez qu’elle aura tendance à se confier en story sur ce compte, il faut alors s’abonner pour recevoir les nouveautés. Vous aurez également de nombreuses photos dans des paysages idéaux que les fans ont tendance à apprécier. Inès Loucif n’hésite pas à dévoiler son corps parfaitement bronzé pour le plus grand bonheur de toutes les personnes qui peuvent la suivre.

Les décors sont somptueux, le ciel est bleu, vous avez la plage, la mer ou encore une merveilleuse piscine. Pour rappel, Inès Loucif a participé à Koh Lanta et elle a eu l’occasion de se hisser à la dernière marche du podium puisqu’elle était finaliste l’année dernière. Par la suite, elle a participé à une émission de télé-réalité, ce qui lui ferme malheureusement les portes d’un retour dans Koh Lanta. Les contrats sont très précis avec TF1, si vous faites de la télé-réalité, il est impossible de revenir dans ce programme. Elle n’est pas la seule à se retrouver dans cette situation, c’est aussi le cas pour Jesta.