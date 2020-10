Ines Reg, Carlito, Camille Lellouche … ont révélés leur poids sur internet pour lutter contre le body shaming !

View this post on Instagram

Ceci est mon poids. (et mon année de naissance) Après 1 an de reprise en main physique, je vous donne mon ressenti : je suis plus en forme, je cours plus longtemps et plus vite, je suis moins sur les nerfs, je me lève plus facilement, je mets des grosses frappes au five et quand mes enfants me sautent dessus, je les fais virevolter easy. Et je me tape des fast food de temps en temps. Ça me concerne, c’est mon anatomie et chacun est différent. Y’en a qui veulent prendre du poids, en perdre, moi je voulais descendre un peu mais je vais essayer d’en reprendre en muscles même si j’avoue que je galère. Perso j’ai pas beaucoup de puissance et je suis un mec plus foncier, cardio, je kiffe courir par exemple. Je voulais que mon poids soit mon année de naissance aussi, parce que je suis chelou. À chacun de trouver comment il/elle se se sent mieux. Moi c’est autour de 90 kilos, avec un meilleur coeur et toujours pas de cheveux. Ne focalisez pas sur le poids, mais établissez comment vous vous sentez le mieux. C’est tout ce que je vous souhaite. Je suis super bienveillant. Je suis fan de moi. Je vais me follow. #mesformesenforme #danslabalance Bigup @fittrack.france pour les balances stylées et pour l’idée 🔥🔥🔥