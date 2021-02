Inès Reg enflamme le web avec la bande-annonce de son premier film produit avec Kevin Debonne

Vous connaissez l’humoriste pour ses spectacles ou encore les vidéos avec Dr Love, voire les tutoriels beauté qui sont incroyables. La jeune femme connaît un succès sans précédent et elle a même donné rendez-vous à ses fans pour un live avec la marque Benefit, spécialisée dans les produits de beauté. Inès Reg ajoute une corde à son arc puisqu’elle est actrice dans ce film aux côtés de son mari à savoir Kevin Debonne, mais le duo est aussi aux commandes de cette production. La sortie est prévue pour le 26 mars et la bande-annonce dévoile des scènes déjà mythiques.

Inès Reg débarque bientôt sur Amazon Prime Video

Cette comédie devrait vous apporter un peu de baume au coeur alors que le monde du cinéma est fortement impacté par la crise. Sur Instagram, deux humoristes ont tendance à connaître un succès sans précédent, il s’agit d’Inès Reg, mais également de Camille Lellouche, qui a été récompensée avec Grand Corps Malade lors des dernières Victoires de la musique. Le 26 mars prochain, Amazon Prime Video proposera donc le film proposé par Inès Reg et Kevin Debonne qui est également humoriste.

Le chemin parcouru est long pour cette jeune femme qui présente plusieurs casquettes et qui a notamment commencé au Jamel Comédie Club .

. Après avoir cassé Internet avec une vidéo relativement simple et des paillettes, Inès Reg a débarqué dans le salon de nombreux Français avec ses lives.

Alors qu’elle ne pouvait pas monter sur les planches pendant le premier confinement, elle n’a pas hésité à proposer des vidéos en direct pour rencontrer son public.

La réalisation du film a été confiée à Rodolphe Lauga, vous pouvez déjà découvrir la bande-annonce sur YouTube, Inès Reg propose aussi de nombreuses stories pour faire la promotion de ce film dont l’histoire est simple. Ce sont toutefois les scènes qui risquent d’être incroyables, car Inès Reg a montré à plus d’une reprise qu’elle pouvait être époustouflante.

La scène avec la table de tennis de table devrait clairement vous marquer et je vous invite forcément à visionner la vidéo de ce film qui sera disponible sur Amazon Prime Video si vous possédez un abonnement. Dans le cas contraire, la plateforme propose un test de 30 jours pour savoir si elle peut vous satisfaire, ce sera alors l’occasion de découvrir le film de Inès Reg et de Kevin Debonne.

Un tournage entre deux confinements pour Inès Reg et son époux

Avec la crise sanitaire, les salles de spectacles sont fermées et comme Camille Lellouche le dit si bien, il est forcément difficile de vivre de ce métier. Heureusement, Instagram est présent dans la vie des Français pour les divertir et leur proposer quelques vidéos sympathiques. Ces deux humoristes sont très présentes sur les réseaux sociaux, elles peuvent ainsi entretenir ce lien très fort avec le public avant de le retrouver prochainement dans les salles françaises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ines Reg (@inesregmec)



Inès Reg avoue que ce film est un condensé de plusieurs émotions, le couple n’a pas hésité à s’investir pleinement en mettant leurs coeurs, leurs mots, leur sincérité, mais également leurs délires, leur vie, leurs larmes et leurs doutes ainsi que leurs réussites. Ils sont bien sûr heureux de présenter ce film qui aurait forcément mérité une sortie dans les salles obscures.

Notez donc la date du 26 mars prochain puisque la vidéo débarquera sur Amazon Prime Video et vous pourrez alors découvrir les talents d’actrice d’Inès Reg et de son époux. En attendant, vous pouvez toujours regarder en boucle la bande-annonce qui a déjà entraîné un certain buzz sur YouTube et les réseaux sociaux.