Inès Reg : l’humoriste fête ses 2 ans de mariage avec Kevin ! Elle fait une grosse annonce concernant son prochain film !

Deux ans d’amour, de complicité et de fusion qui donnent naissance à un film

Inès Reg nage en plein bonheur aux côtés de son mari Kevin Debonne. En effet, le 21 septembre dernier, les époux ont fêté leurs noces de cuir. À cette occasion, la belle humoriste de stand-up française poste sur les réseaux sociaux un très beau cliché montrant la cérémonie de leur mariage. À titre de légende de la photo, cette dernière a écrit ces mots empreints d’humour: « 21 septembre 2018. Deux ans de mariage selon la police. 48 ans de mariage selon les manifestants. »

De toute évidence, Inès Reg et Kevin Debonne s’entendent très bien dans leur vie de couple. Le fait qu’ils soient si complices et si fusionnels, tant intimement que dans le milieu du travail, donne vraiment l’impression qu’ils ont déjà vécu une quarantaine d’années ensemble. C’est cette fusion qui a permis au couple de réaliser ce projet de film qu’ils ont concocté ensemble pendant toute la période du confinement. Le lundi 21 septembre, l’ancienne du Jamel Comedy Club a confié de plus amples détails sur ce projet aux journalistes du Parisien.

« Je ne m’en suis toujours pas remise ! Nous étions confinés à Biarritz avec la famille de mon mari. Au bout de deux semaines, nous nous sommes dit : ‘À un moment donné, il faut faire quelque chose.’ Nous avions ce projet de film. Nous avions commencé à l’écrire en janvier. Cependant, avec les dates à Paris, notre tournée était impossible. Nous nous y sommes remis et nous avons finalement tourné en août », raconte Inès Reg.

Inès Reg se blesse pendant le tournage de son film

Si la plupart des Français peinaient à trouver de quoi s’occuper pendant le confinement, les époux Inès Reg et Kevin Debonne, quant à eux, ont passé leur temps à écrire les scénarios de leur comédie romantique. La jolie humoriste a précisé qu’elle et son mari incarnent chacun un personnage dans ce film. De plus, le long métrage a déjà un titre qui circule : « Je te veux, moi non plus ! » Toutefois, elle a mentionné que ce titre est encore susceptible de changer.

C’est ainsi que le scénario écrit, le confinement arrivé à son terme, le couple est passé aux tournages du film. Tout se passait très bien jusqu’au jour ou Inès se blesse pendant le tournage d’une scène de surf, ce qui, au final, lui a valu un claquage du genou. « Entorse ! Bon, il recraque encore un peu depuis… Vraiment, ça me fait très mal. En revanche, c’est fou, car dès que je monte sur scène, je n’ai plus rien » a-t-elle confié au Parisien. Malgré sa blessure, Inès a quand même tourné la scène et s’en est finalement sortie avec brio.

Si pour l’heure, la date de sortie du film n’a pas encore été communiquée, on sait toutefois que la belle humoriste a prévu de se produire pour un one-woman-show au casino de Paris. Ce sera du mardi 22 septembre au samedi 26 septembre. Bien évidemment, elle peut compter sur ses nombreux fans sur Instagram pour faire la promotion de son show, voire venir la soutenir à l’occasion de ce spectacle.

« Je me dis : waouh, les gens sont toujours là. Ils ont compris que je n’étais pas une fille d’Instagram qui fait de petites vidéos et c’est tout. C’était un combat : je ne voulais pas être cataloguée comme youtubeuse ou influenceuse » a précisé Inès Reg en parlant de ses abonnés dont la plupart ont commencé à la suivre après qu’elle ait posté sa célèbre vidéo des « paillettes ».