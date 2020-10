Inès Vandamme (DALS) : la jeune danseuse et une des grandes célébrités de l’émission ont un lien particulier !

Douée pour la danse, Inès Vandamme a franchi de nombreuses étapes. Après une longue période d’entraînement, elle a intégré de célèbres groupes de cette discipline. Elle a pu atteindre le sommet de son art en collaborant avec des artistes de renom. Inès Vandamme avait également participé à la célèbre émission Danse Avec Les Stars. Une participation au cours de laquelle, on l’a senti très proche d’un des ténors de l’émission.

Inès Vandamme, danseuse depuis toujours !

Né en Juillet 1992, Inès Vandamme est une danseuse professionnelle française. Originaire de Dunkerque, elle pratique tous les styles de danse possibles. Ainsi donc, de la danse classique au hip-hop, elle est imbattable. Son histoire avec la danse a commencé depuis son enfance. Issue d’une famille de danseuses, elle y a très vite pris goût. Alors très jeune (5 ans), elle a débuté les cours de danse à la maison du quartier. Un lieu d’apprentissage où sa mère et sa tante jouent le rôle de professeurs de danse.

Devenue adolescente, Inès Vandamme a participé à une pléthore de concours de danse. Cela lui a valu un certain nombre de médailles. Après s’être perfectionnée à l’école de danse de Cannes, elle va intégrer la compagnie de danse Métamorphe. Auteur de belles performances, Inès va être sollicitée par des artistes célèbres comme Shakira, Alicia Keys ou encore Matt Pokora.

Une complicité provenant de la même passion

En Août 2019, Inès Vandamme a été sélectionnée pour participer à l’émission ‘’Danse avec les stars’’. Un honneur pour elle, quand on sait que les critères de choix sont stricts et exigeants. Comme l’exige la règle de l’émission, Inès doit se mettre sous la coupe d’un chorégraphe. Pour rappel, son coach de danse était Bruno Vandelli. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un des plus grands chorégraphes au monde. Ayant à son actif une quarantaine d’année dans la chorégraphie, il s’est fait une place dans le monde du show.

Mise en binôme avec Ladji Doucouré, Inès Vandamme a bénéficié des enseignements de Bruno Vandelli. Les deux participants ont beaucoup travaillé afin d’atteindre le plus haut niveau de l’émission. C’est ainsi que Inès et Ladji ont atteint la dernière étape de la compétition. Pendant toute l’émission, on pouvait remarquer une grande proximité entre Bruno et Inès. Les deux danseurs faisaient preuve d’une certaine familiarité qui a presque étonné un grand nombre de téléspectateurs.

Bruno Vandelli et Inès Vandamme, plus de vingt ans d’histoire !

Si Bruno et Inès sont très complices, c’est parce qu’ils se connaissaient depuis des années. « Il m’a repéré quand j’avais 8 ans. Et aujourd’hui je suis toujours une élève de Bruno Vandelli » a affirmé Inès dans une interview à Pure People. En effet, une partie de son apprentissage et sa carrière professionnelle se sont déroulés aux côtés de Bruno Vandelli même si au début de leur collaboration, la jeune danseuse avoue qu’elle avait « peur » du chorégraphe à cause de sa rigueur.

De son côté Bruno Vandelli se sent fier de retrouver son ancienne élève à un tel niveau. Il a déclaré avoir travaillé pendant de nombreuses années avec Inès Vandamme. Le fait de pouvoir la coacher de nouveau « fait partie des choses qui le touchent ». Cependant, notons que le célèbre chorégraphe ne réapparaîtra plus sur la liste des jurés de DALS… pas pour le moment en tout cas !