Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) : L’actrice annonce son divorce avec son mari Thierry Peythieu !

La star de Demain nous appartient a déclaré qu’elle se séparait du père de son enfant à la grande surprise de ses fans.

La nouvelle annoncée sur Instagram par Ingrid Chauvin a fait l’effet d’une boule de neige lancée en pleine figure aux internautes. C’était le mercredi 11 novembre dernier que la jeune femme a déclaré qu’elle se séparait de Thierry Peythieu après près de 10 ans de mariage. Personne ne s’attendait à ce qu’elle fasse de telles révélations et de nombreuses interrogations ont commencé à voir le jour. Les internautes cherchent surtout à savoir quelle est la raison de leur rupture. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Le message d’Ingrid Chauvin…

C’est en partageant une photo de son mariage avec Thierry Peythieu que l’actrice a annoncé la nouvelle à sa communauté sur Instagram. Sur le cliché, on la voyait dans sa robe de mariée toute blanche en train de marcher main dans la main avec le père de son enfant sur la plage. Ils faisaient tous les deux dos à l’objectif et l’homme était vêtu d’un costume de couleur sombre.

« Parfois, nos vies ont besoin d’être complètement chamboulées, changées, réorganisées », avait commencé la jeune femme. « Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais, immense ». Elle a ajouté cette phrase pour demander aux uns et aux autres de respecter sa vie privée.

Comme on peut s’y attendre, la nouvelle a été largement commentée par les internautes et en quelques minutes seulement, on pouvait lire des centaines de commentaires sous la photo partagée par la jeune femme. Les abonnés ont été nombreux à lui témoigner leur soutien. La majorité d’entre eux sont restés compréhensifs quant à son besoin de tranquillité.

Des hauts et des bas pendant presque 10 ans

Ingrid Chauvin et le réalisateur Thierry Peythieu se sont rencontrés en 2010 et ce fut le coup de foudre entre eux. Ils s’étaient vus pour la première fois lors du tournage de la série Les Toqués qui était diffusée sur la chaîne de télévision française TF1. Les deux ont révélé qu’ils avaient été immédiatement attirés l’un par l’autre. Les choses étaient si intenses qu’ils avaient l’impression de se connaître depuis toujours. Ils se sont mariés le 21 août 2011, soit un an après leur rencontre. La jeune femme avait confié à Paris Match en 2015 que leur amour était comme une évidence.

Pourtant, les choses n’ont pas toujours été roses pour les deux conjoints pendant toutes ces années de mariage. Ils ont traversé de dures épreuves. Ingrid Chauvin avait d’abord fait une fausse couche en 2012 avant de donner naissance à une petite fille nommée Jade, le 17 octobre 2013. Malheureusement, cette dernière est décédée 5 mois après sa naissance, le 25 mars 2014 à cause d’une malformation cardiaque. Bien qu’ils étaient dévastés par cet évènement, le couple est resté solidaire.

Le 10 juin 2016 naquit Tom, leur second enfant. Ils ont même voulu en adopter un autre et se sont lancés dans une procédure qui a finalement été abandonnée. Ingrid Chauvin a annoncé qu’elle et son mari étaient « trop vieux » pour faire une adoption. En août dernier, le réalisateur a rendu hommage à la petite Jade à travers un message émouvant qu’il a posté sur Instagram. Cependant, il ne fait aucun doute que leur séparation ne les empêchera de rester toujours unis pour le bien-être du petit Tom.