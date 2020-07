Ingrid Chauvin : sa santé se dégrade de plus en plus ! Ses fans s’inquiètent !

Malheureusement, on ne peut pas dire que son état de santé s’améliore pour autant.

Par ailleurs, en cette période où le coronavirus fait des ravages dans le monde entier, la situation est de plus en plus inquiétante.

Une longue maladie

Il faut le dire, depuis quelques mois, plus précisément depuis le début de cette année, Ingrid Chauvin a connu un grand nombre de problèmes de santé. Bien sûr, il est évident qu’elle prend soin d’elle afin de retrouver son état de santé normal et d’effectuer ses activités au quotidien. Toutefois, elle pense que sa santé se dégrade de plus en plus, car cela fait maintenant 4 mois qu’elle se trouve dans cette situation. En plus de cela, elle s’inquiète énormément en ce qui concerne la propagation du covid-19. Selon l’actrice, l’État aurait mis énormément de temps à prendre les mesures idoines pour empêcher la propagation de la pandémie.

Au sujet du coronavirus

Actuellement en France, la totalité de la population est mise soit en quarantaine, soit en confinement. En effet, le Covid-19 se déplace à grande échelle et touche la majeure partie des activités. Le monde du divertissement n’est donc pas épargné par cette pandémie, qui se fait de plus en plus agressive. Aussi faut-il observer que de nombreuses compétitions sportives et des concerts ont été annulés depuis ces dernières semaines. Si on considère le fait qu’il est désormais interdit de faire des regroupements pour empêcher la propagation du virus, il va de soi que toutes les activités sont bloquées.

Par ailleurs, les différentes chaînes de télévision sont également concernées par ces mesures et ont vu leurs programmes bouleversés du tout au tout. Ainsi, la majeure partie des émissions ou films ont été annulées ou tournés sans le public.

Au nombre des chaînes touchées, TF1 a eu aussi à revoir ses programmes de télévision. C’est ainsi que la série « Demain nous appartient » a été annulée. La raison principale est le manque d’enregistrement en stock. Il faut donc s’apercevoir que si les épisodes avaient été enregistrés au préalable, la série aurait continué d’être diffusée sur la chaîne.

Tous les acteurs de cette série sont également confinés et la production a dû arrêter la réalisation de celle-ci jusqu’à ce que la situation soit débloquée. Ingrid Chauvin, l’une des actrices de cette série ne fait pas l’exception.

Une série qui fait la polémique

La célèbre série « Demain nous appartient » que TF1 diffuse chaque soir a connu un grand succès depuis qu’elle a commencé. Même si la série est assez appréciée par les téléspectateurs et que les audiences sont en augmentation, il n’en demeure pas moins qu’elle a certains détracteurs. Ces derniers ne lésinent pas sur les mots pour balayer du revers tous les efforts entrepris par les acteurs.

Les commentaires sont en effet, de plus en plus trash. Sur l’émission Télé Star par exemple, les téléspectateurs affirment que la majeure partie des sujets qui sont abordés par la série « Demain nous appartient » sont assez tristes. Il y a entre autres :

Le coma ;

La prison ;

La tromperie ;

Les incohérences ;

Et la méchanceté.

Pour ce qui est des commentaires, des plus négatifs, on peut citer :

« C’est d’une tristesse la série Demain nous appartient diffusé sur TF1. Il ne faudra pas que les personnes dépressives la regardent »

« Est-il possible de mettre des séries joyeuses par moments sur TF1 ? Surtout en ces temps difficiles où le coronavirus fait énormément de dégâts ? ».

En clair, il faut dire que même s’il y a des fans incontestables de la série et de l’actrice Ingrid Chauvin, elles ne font pas pour autant l’unanimité.

La réaction d’Ingrid Chauvin

Ayant pris connaissance de ces propos très peu élogieux à propos de la série dans laquelle elle joue, Ingrid Chauvin a décidé de réagir. En effet, l’héroïne de ce film est un peu outrée par les propos qui sont émis par rapport à la réalisation cinématographique. Elle pense que ces commentaires sont assez sensibles. Elle préfère donc demeurer positive en ce qui concerne la vie et ne pas prêter attention aux critiques émises par les téléspectateurs.