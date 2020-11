Ingrid Chauvin supprime son post de séparation avec Thierry Peythieu ! Regretterait-elle sa décision ?

Elle annonçait qu’elle se séparait de Thierry Peythieu, le père de son fils. Cependant, quelques jours après, la jeune femme tient une attitude troublante sur le réseau social.

Les abonnés d’Ingrid Chauvin ont été plus que choqués d’apprendre que l’actrice et son mari se sont séparés. C’est dans une publication sur Instagram qu’elle a annoncé la nouvelle. Ses mots étaient très touchants et ses abonnés lui ont témoigné leur soutien. De toute évidence, la jeune femme voulait faire preuve de transparence et ne rien cacher à toutes les personnes qui la suivent. Cependant, elle a eu un comportement qui suscite doutes et interrogations dans les rangs de ses fans. Ces derniers ont remarqué que quelques jours après cette annonce des plus inattendues, la publication contenant le message a disparu. L’actrice l’aurait supprimé. On se demande bien quelles en sont les raisons. Aurait-elle des remords ?

Le message d’Ingrid Chauvin

Mercredi 11 novembre, Ingrid Chauvin s’est saisie de son compte Instagram pour annoncer sa séparation avec Thierry Peythieu, le père de son enfant et l’homme avec qui elle partage sa vie depuis près de 10 ans. Pour le poste, l’actrice vedette de Demain nous appartient, a partagé une photo de leur mariage qui avait eu lieu en 2011 et la légende qui a suivi le poste démontre à quel point cette période est dure à traverser pour la jeune maman.

« Parfois, nos vies doivent être complètement bouleversées, changées, réarrangées“ a commencé par expliquer Ingrid Chauvin, la mère du petit Tom. Elle a ensuite enchaîné : ”Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je dois vous le dire, sans vouloir communiquer davantage. Merci d’avance pour votre respect que je sais est immense ». On y comprend que la jeune femme ne voudrait pas être dérangée et a besoin de calme et de tranquillité pour faire le point sur sa vie.

Le geste qui choque les internautes

L’actrice a mis un point d’honneur sur l’honnêteté envers ses fans. Elle n’a donc pas caché la vérité, aussi amère soit-elle. Pourtant, quelques jours plus tard, les internautes ont remarqué non sans stupéfaction que la publication avait disparu. Visiblement, la mère de Tom l’a supprimé. Les questions ont donc commencé par surgir de part et d’autre. La majorité des fans de l’actrice se demandent pourquoi elle aurait choisi de retirer discrètement sa publication.

Pour le moment, la jeune femme ne s’est pas encore exprimée sur le sujet et les spéculations vont bon train. Peut-être regrettait-elle d’avoir annoncé la nouvelle au public ou est-ce son besoin d’intimité qui l’a poussé à retirer la publication ? Certains pensent même qu’elle a supprimé le post parce qu’elle ne voulait pas que l’attention soit trop portée sur sa rupture avec Thierry Peythieu.

Près de 10 ans de vie de couple

Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu n’ont pas eu que des moments de bonheur durant leur relation. Ils se sont rencontrés en 2010 grâce à la chaîne TF1 lors du tournage de la série Touché. Ils avaient eu le coup de foudre l’un pour l’autre. La jeune femme était une actrice de la série et Thierry Peythieu en était le premier assistant-réalisateur.

Ils se sont très vite rapprochés et se sont mariés le 27 août 2011 en Gironde. Après avoir fait une première fausse couche, la jeune femme a perdu sa petite fille de cinq mois qui souffrait d’une malformation cardiaque. Cependant, les deux parents ont été comblés par la naissance du petit Tom qui est âgé de 4 ans aujourd’hui.