Instagram : pour son 10e anniversaire, le réseau permet à ses utilisateurs de changer son icône à volonté !

Depuis sa création, Instagram a fait son petit bonhomme de chemin. Si aujourd’hui il est aussi populaire, cela ne s’est pas fait en un jour… C’est d’ailleurs le fruit d’un travail acharné de 10 années déjà. Oui, vous l’auriez compris, Instagram fête ses 10 ans et il s’agit d’un évènement qui n’est pas passé inaperçu car un cadeau a été offert aux utilisateurs de la plateforme. En effet, chaque utilisateur sera en mesure de changer l’icône de l’application.

Instagram, la petite histoire

Créé par Kévin Systrom, Instagram a été officiellement lancé le 6 octobre 2010. A l’époque, il s’agissait d’une simple application de partage de photos. L’utilisateur pouvait à la rigueur ajouter quelques filtres afin d’avoir un effet sur la photo. Il faut ajouter que rien ne prédestinait le réseau social au succès qu’il a actuellement. Une dizaine d’années plus tard, le réseau social est numéro 2 juste derrière le géant Facebook. Il compte plus d’un milliard de membres. Ce chiffre important et parlant a été atteint depuis l’année 2018. Ce franc succès vient des nombreuses modifications qui ont été effectuées sur le réseau social.

#Instagram fête ses 10 ans avec un Easter Egg pour changer le logo de l’application et revenir avec ceux d’avant ! 🥳 pic.twitter.com/6Zd7JXUVI3 — JB – TheiCollection (@TheiCollection) October 6, 2020

En parlant de changement, on va noter celui concernant le rachat du réseau social par Facebook en 2012. Ensuite en 2016, il a été incorporé à l’application, l’option « les stories ». Cette fonction est pareille que sur Snapchat et consiste à partager un moment fun qui durerait 24h. Après cela, il faut attendre cette année, 2020, pour voir l’apparition des « Reels ». Cette option a été inspirée par le réseau social Tik Tok. Comme si toutes ces modifications ne suffisaient pas pour conquérir le cœur de ses membres, pour son 10e année d’existence, Instagram a offert un grand cadeau à ses utilisateurs…

Un cadeau très amusant

Un anniversaire se fête avec des cadeaux et le réseau social l’a compris. Instagram a eu 10 ans le 6 octobre passé. Bien qu’il soit à l’honneur, c’est lui qui a offert un cadeau à ses milliards d’abonnés. Il s’agit du changement du logo de l’application. C’est une manière pour Instagram de rappeler son histoire à tous ses utilisateurs. C’est également une manière d’acclamer les progrès faits jusque-là. Mais pour bénéficier du cadeau d’Instagram, il faut suivre une procédure bien précise.

Instagram vous permet de changer son logo pour son dixième anniversaire → https://t.co/Fo71we8gvq pic.twitter.com/ekVhPWlY5A — Views (@views_mag) October 6, 2020

Pour effectuer le changement d’icône, il faut d’abord mettre à jour l’application. Une fois que c’est fait, il faut appuyer sur « Paramètres ». Vous tomberez sur une longue liste d’options. Il suffit juste de tirer l’écran vers le bas et la liste des icônes s’ouvrira automatique. De là vous n’aurez que l’embarras pour choisir l’icône de votre goût. Il n’y a pas de limite de nombre pour le changement d’icônes. C’est ainsi qu’Instagram a voulu remercier ses utilisateurs pour leur fidélité.

Une longue liste d’icônes

La démarche pour le changement est très simple. Cependant, il n’y a que les utilisateurs d’iPhones qui puissent en bénéficier. L’équipe technique est à pied d’œuvre pour que cela soit possible également sur Android. Il faut que vous reteniez que le glissement de l’écran vers le bas doit se faire le plus longtemps possible afin que la barre des icônes s’ouvre.

instagram fête ses 10ans ajd, et pour fêter ça on peut remettre l’ancien logo ça tue pic.twitter.com/0CQLiNRVqF — selimovic (@selimovic_7) October 6, 2020

Sur la liste des icônes proposés, on retrouve d’anciens icônes et d’autres qui sont des variantes. Vous retrouvez le tout premier icône de l’application datant de 2010 mais aussi celui de 2011 sans oublier l’icône de la dernière version de 2016. Outre ses trois logos officiels, on a neufs autres variantes du logo. En effet, il y a une version ‘’Nom de code’’ et huit autres variantes du logo actuel.