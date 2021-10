Intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2022 : 87 % des jeunes prêts à aller voter !

En vue de l’élection présidentielle de 2022, l’Institut Ipsos réalise un sondage exclusif pour France Inter sur l’intérêt des jeunes pour ce scrutin. Sur les 500 jeunes interrogés, la grande majorité pense se déplacer pour accomplir leur devoir civique en avril 2022. Cependant, pour ce qui concerne le candidat à même de répondre à leurs attentes, Emmanuel Macron arrive en tête sans convaincre.

87 % veulent aller voter

Contrairement aux dernières régionales qui ont enregistré un taux d’abstention de 90 % au niveau des inscrits âgés de 18 à 24 ans, la prochaine présidentielle intéresse plus les jeunes. Il suffit de lire les résultats du dernier sondage réalisé sur la question par l’Institut Ipsos pour s’en rendre compte de l’engouement des jeunes pour ce scrutin. Lors de cette enquête d’opinion, 500 jeunes (18-29 ans) ont été interrogés. 87 % sont « certains » ou ont de « grandes chances » d’aller voter. Seulement 4 % des sondés ont affiché clairement leur intention de ne pas se déplacer aux urnes.

Ce grand intérêt des jeunes pour ce scrutin s’explique en grande partie par leur désir de voir les choses changées. De manière générale, diriez-vous que vous avez des attentes fortes vis-à-vis de l’élection présidentielle de l’an prochain pour améliorer la situation du pays et celle des gens comme vous ? à cette question, 41 % des personnes interrogées ont répondu « oui, plutôt » et 23 % « oui, tout à fait ». Par contre, 25 % de ces jeunes ont affirmé « non, plutôt pas » et 11 % « non, pas du tout ».

Sur ce volet, le sondage révèle que les 64 % des sondés qui ont répondu « oui » sont en grande majorité des hommes diplômés qui proviennent des grandes métropoles et des classes supérieures. En revanche, les 36 % qui ont dit « non » sont en majorité des femmes moins diplômées et issues des zones rurales. Elles proviennent des classes populaires et ne sont proches d’aucun parti politique.

Emmanuel Macron, candidat le mieux noté sans la moyenne

Selon les analyses de ce sondage, les jeunes affichent leur intention d’aller aux urnes sans avoir forcément un candidat qui les motive. « Pour chacun des candidats déclarés ou potentiels suivants à l’élection présidentielle de 2022, pouvez-vous dire, sur cette échelle de 0 à 10, si selon vous il sera capable de répondre aux attentes et aux aspirations de votre génération ? » À cette question, le désarroi est plus visible. Aucun des candidats n’atteint la moyenne.

Emmanuel Macron est le candidat qui obtient la meilleure note avec 4,2. Il est suivi de Jean-Luc Mélenchon et Xavier Bertrand qui obtiennent tous deux la même note de 3,9. Marin Le Pen arrive en quatrième position avec 3,8. Eric Zemmour ferme le chapitre en se voyant attribuer une note de 2,6.

Pour Mathieu Gallard, le directeur d’études au département Public Affaires d’Ipsos, cette génération de jeunes est spéciale. « On parle souvent de l’idée qu’il y aurait des générations, les Millénials par exemple, qui seraient spécifiques dans leur mode de vie ou leurs goûts culturels. Ce que l’on constate, c’est que les jeunes n’ont pas du tout le sentiment d’appartenir à une même génération. Les deux tiers d’entre eux rejettent cette opinion », explique à France Inter.