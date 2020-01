0-0. L’absence de but condamne Celta contre Eibar | Sports

Le Celta de Vigo a prolongé sa mauvaise séquence de résultats avec un match nul et vierge contre Eibar, qui a effectué un exercice défensif remarquable pour ajouter un point qui lui permet de garder la distance de six points, plus la «moyenne de but particulière», sur un Rivale directe dans la lutte pour contourner la descente.

Celta a un problème avec le but. Ce midi a été démontré à nouveau. Il a généré de nombreuses occasions, mais n’a pas pu les concrétiser. Il a toujours dominé un Eibar rétracté, attendant sa chance de nuire à un adversaire anxieux, accéléré par la nécessité de gagner.