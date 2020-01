0-0. Las Palmas, impuissant face à un Tenerife avec dix qui avait de meilleures chances | Sports

Las Palmas et Tenerife ont marqué sans but dans un discret derby canarien conditionné par la première mi-temps avec l’expulsion du centre visitant Carlos Ruiz, une circonstance dont l’équipe jaune n’a pas profité devant un rival qui s’est défendu avec discipline et a eu les meilleures chances.

Le match a été marqué à la 21e minute après que Carlos Ruiz a éliminé Rubén Castro en tant que dernier défenseur, dans une action que les visiteurs ont exigée du match de l’attaquant, mais que ni l’arbitre ni l’arbitrage vidéo n’ont accordé.