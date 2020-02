Les Eagles of America ont battu le champion de Monterrey ce samedi 0-1, l’ont coulé à la dernière place et sont devenus le nouveau leader du tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Un but de Luis Fuentes et une solide défense en seconde période ont donné à l’Amérique sa cinquième victoire du tournoi avec un nul et une défaite pour atteindre 16 unités et sauter en tête, avec un point de plus que le Lion.