0-1. La Real Sociedad revient en finale de la Coupe 32 ans plus tard | Sports

Le facteur Anduva n’a pas suffi à contourner le match nul et la Real Sociedad a gagné depuis le point de penalty, grâce à un but de Mikel Oyarzabal, contre un Mirandés qui n’avait pas d’options de victoire (0-1), avec quoi qui a certifié la passe à la finale du football Copa del Rey après avoir également gagné à l’aller, à Saint-Sébastien (2-1).

Le match a commencé avec les Mirandés les plus actifs en attaque bien qu’aucune des deux équipes n’ait eu d’occasions claires dans les premières minutes. Les Andoni Iraola étaient bien positionnés et plus à l’aise que leur rival, qui n’a pas réussi à créer le jeu facilement. En fait, les locaux ont applaudi et ont essayé de marquer un but qui correspondait à l’égalité.