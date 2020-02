0-1. Odegaard donne à la Real Sociedad un avantage pour se reposer contre «su» Madrid | Sports

Le Norvégien Martin Odegaard, joueur de football appartenant au Real Madrid prêté par la Real Sociedad pour cette saison et une autre, a respecté la “ loi de l’ex ” à Santiago Bernabéu et son but à la 22e minute donne un avantage au repos (0-1) à l’équipe basque en quarts de finale de la Copa del Rey.

Le milieu de terrain a profité de deux erreurs du Français Alphonse Areola, alors qu’il dégageait un tir du Suédois Alexander Isak qui a sauvé Odegaard à l’avant de la surface pour battre le gardien avec un tir concentré auquel il a réagi tard et a glissé sous jambes.