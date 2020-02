0-2. Cauchemar et plaisir à Stamford Bridge | Sports

Pour le spectateur neutre et surtout Manchester United, la soirée à Stamford Bridge a été très amusante. Pour celui qui a soutenu Chelsea ce fut un cauchemar, pour les deux buts annulés par le VAR à son équipe, pour les deux “ slashes ” de United (0-2) et pour la crise qui s’annonce au club londonien.

Frank Lampard vit ses pires moments. L’entraîneur de Chelsea essaie de changer les choses et tout va mal. Retirer Kepa du but ne corrige pas ses problèmes et la défaite face à Manchester United lui fait trébucher l’ascension vers l’Everest.