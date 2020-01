0-3: Getafe frappe Leganés dans un derby monochrome | Réseaux sociaux sportifs

Pas plus de vingt minutes d’histoire ont eu le derby qui a mesuré ce vendredi contre Leganes contre Getafe à Butarque, qui a amené les visiteurs à marquer trois buts qui reflétaient leur supériorité au cours des soixante-dix restants.

La dynamique n’a pas d’importance lorsqu’il s’agit d’un duel d’une telle rivalité. Et cela a été démontré. Les Azulones ont fait face à une situation pire, mais ils ont fait un pas en avant et intimidé un cadre Leganese qui avait six nominations officielles sans perdre.