0-3 Le Bayern arrive en 2012 et laisse Chelsea pratiquement absent | Sports

Les supporters de Chelsea se sont souvenus avant le match de la Coupe d’Europe et de l’objectif de Didier Drogba en 2012 pour les Allemands et au final c’est ce qu’il leur reste, le souvenir. Le Bayern Munich, dans sa version la plus dévastatrice, a battu les Londoniens 0-3 en les laissant avec un pied et demi sur les «Champions».

Dans la réédition de la finale 2012, au cours de laquelle Chelsea a levé sa première et unique Coupe d’Europe, le Bayern s’est vengé dans le cœur ‘Bleu’, avec deux buts de Serge Gnabry et un de Robert Lewandowski (qui ajoute déjà 11 dans la compétition), laissant pratiquement condamné sa passe aux quarts de finale.