0-3 Matheus Cunha et Paulinho donnent au Brésil le billet pour Tokyo | Réseaux sociaux sportifs

Un doublé de l’attaquant Matheus Cunha, du Hertha Berlin, et quelque peu de Paulinho, du Bayer Leverkusen, a donné au Brésil la deuxième place en Amérique du Sud à Tokyo 2020 dimanche après avoir battu 0-3 contre l’Argentine le dernier jour du dernier circuit. du pré-olympique colombien.

Malgré la défaite, l’Albiceleste a été couronnée championne avec six points, suivie par le Brésil avec cinq et avec quatre de l’Uruguay, qui cet après-midi a battu l’hôte Colombie 1-3 et espérait que Canarinha ne battrait pas son rival aujourd’hui pour obtenir La passe aux Jeux olympiques.