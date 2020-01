0-4. La Real Sociedad condamne sa passe après le coup de vent offensif de la deuxième partie | Réseaux sociaux sportifs

La Real Sociedad a battu dimanche 0-4 contre Ceuta, l’équipe de troisième division, et a remporté le passeport pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey dans un match qui a été décidé dans la première moitié de la seconde moitié avec les quatre buts de la Ensemble réaliste en seulement onze minutes.

Ceuta, après avoir fait appel au tour précédent à Numancia aux tirs au but, a reçu une Real Sociedad qui a commencé comme favorite parce que c’était l’une des équipes qui se démarque en Liga Santander et avait montré contre Becerril (0-8) Il prend cette compétition très au sérieux et a des ambitions claires pour aller loin.