L’Indépendant argentin, qui a subi une défaite douloureuse et historique dans le classique contre le Racing Club dimanche dernier, a trouvé un certain soulagement jeudi en battant la Forteresse menée par Rogerio Ceni lors du match aller de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud par 1- 0 avec le but de Leandro Fernández.

L’équipe brésilienne a commencé mieux et était proche de la conversion, mais le gardien uruguayen Martín Campaña est resté à zéro avec plusieurs arrêts.