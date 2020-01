1-0 La société Mac Allister-Gaich donne la victoire à l’Argentine et renvoie l’Equateur | Réseaux sociaux sportifs

Le partenariat entre Alexis Mac Allister, de Boca Juniors, et Adolfo Gaich, de San Lorenzo de Almagro, a donné lundi à l’Argentine sa troisième victoire en Équateur dans le même nombre de matches disputés dans le championnat olympique colombien.

Dans le duel de la quatrième journée du championnat, disputé au stade Hernán Ramírez Villegas, le stellaire Mac Allister a marqué le seul but lors du dernier match du tournoi pour l’équipe nationale équatorienne, qui a perdu tous les matchs et n’a même pas pu marquer de but bas l’adresse de l’Argentin Jorge Célico.