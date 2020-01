1-0 Le Chili profite de l’homme supplémentaire et bat le Venezuela avec un but d’Araos | Réseaux sociaux sportifs

L’équipe nationale U23 a profité de l’homme qui avait plus de 25 minutes et avec un but du milieu de terrain Angelo Araos dans les dernières minutes a gagné 1-0 contre sa paire vénézuélienne dans le deuxième match journée du groupe A des colombiens pré-olympiques a joué au stade Centenario en Arménie

Le milieu de terrain, qui a joué l’an dernier au Ponte Preta, mais appartient aux Corinthians, est entré en seconde période et a marqué le but de la victoire lors d’un match égal jusqu’à ce qu’il soit expulsé par un double avertissement Jholvis Acevedo.