1-0 Le DIM bat un dur Atlético Tucumán et s’approche du Groupe H des Libertadores | Réseaux sociaux sportifs

Le Deportivo Independiente Medellín (DIM) a battu un Atlético Tucumán aguerri mardi avec un but du milieu de terrain Andrés Ricaurte lors du match aller de la phase 3 de la Coupe Libertadores et était proche du groupe H, où Boca Juniors, Libertad attendent et Caracas.

Au stade Atanasio Girardot de Medellín, les Colombiens ont connu une bonne première mi-temps au cours de laquelle Ricaurte, Javier Reina et le côté Yulián Gómez ont été très actifs, tandis que les Argentins ont tenté d’approcher le but d’Andrés Mosquera avec des tirs de Ramiro Carrera, très rapide sur le terrain rival.