1-0 Le VAR sauve Getafe de controverse | Sports

Getafe a gagné le Betis 1-0 avec un penalty d’Ángel Rodríguez au dernier moment indiqué avec l’aide du VAR par une main d’Álex Moreno et a atteint l’Atlético de Madrid, qui a égalé des points à la quatrième place.

L’arbitre Eduardo Prieto Iglesias a décidé de revoir une main possible dans la zone de Betis lorsque le match était en train de mourir. Il ne l’a pas fait deux minutes auparavant avec une autre main possible d’Angel et a déclenché de nombreuses protestations dans les rangs, qui ont perdu un duel qu’ils ont complètement dominé dans la première partie.