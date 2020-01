Malaga a réussi à gagner et à ajouter sa troisième victoire à domicile grâce à un but de l’attaquant Antonio Cortés Antoñín, à la minute 2 du match, à un Ponferradina, un peu léger et, a clôturé une semaine convulsée et très souffert après le licenciement de Cíctor Sánchez del J’aime

L’équipe de Malaga a été présentée avec de nombreuses victimes et six joueurs non professionnels à La Rosaleda pour se mesurer à La Ponferradina, une équipe faite et sérieuse.