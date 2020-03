1 000 décès par coronavirus aux États-Unis, triste record

Il y a déjà 1 000 décès par coronavirus aux États-Unis. Le triste record a été atteint hier mercredi. Dans le même temps, le Sénat américain a approuvé à la dernière minute un programme de sauvetage de 2,2 billions de dollars.

Aux États-Unis, le nombre de décès dus à la pandémie de coronavirus a atteint un millier de personnes mercredi, un autre chiffre sombre pour une épidémie qui fait des morts, frappe les économies et met fin à la routine de la vie quotidienne dans le monde.

À New York, un camion frigorifique est stationné devant l’hôpital Elmhurst dans le Queens pour éviter de garder certains corps. Au cours des dernières 24 heures, le système hospitalier public de la ville a déclaré dans un communiqué que 13 personnes étaient mortes rien qu’à Elmhurst.

“C’est apocalyptique”, a déclaré au New York Times le Dr Ashley Bray, 27 ans, résident en médecine générale dans cet hôpital.

En reconnaissance de l’ampleur de la menace, le Sénat américain a approuvé en fin de journée un plan de sauvetage sans précédent dans le pays, évalué à 2,2 billions de dollars et qui aidera les entreprises, les travailleurs et les santé

Le plan a été approuvé à l’unanimité malgré les remarques du Congrès sur la question de savoir si le paquet va trop loin ou n’est pas à la hauteur, après plusieurs jours de négociations difficiles alors que Washington faisait face à un défi comme jamais auparavant. Le texte de 880 pages est la plus grande loi d’aide financière de l’histoire du pays.

Dans le monde, le nombre de morts a dépassé 21 000, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Les Etats-Unis ont atteint 1 041 décès mercredi soir, dont près de 70 000 personnes infectées.

L’Espagne a dépassé 3 400 décès, dépassant la Chine, où le virus a été détecté en décembre, après un pic de 700 décès en une journée. L’Espagne est déjà le deuxième pays avec le plus de victimes, après 7 500 en Italie. Lidia Perera, infirmière à l’hôpital La Paz de 1 000 lits à Madrid, a déclaré que les travailleurs du centre étaient débordés et avaient désespérément besoin de plus de personnel.

Le Congrès espagnol a approuvé la prolongation du statut d’alerte, qui implique des fermetures d’entreprises et des ordonnances strictes de confinement, jusqu’au 11 avril.

Ces mesures sont de plus en plus courantes aux États-Unis, qui ont connu leur pire foyer d’infections à New York avec plus de 30 000 cas et près de 300 décès, la plupart à New York.

Les autorités sanitaires de la ville cherchaient des lits et des fournitures médicales et ont demandé plus de médecins et d’infirmières par crainte d’un pic dans les semaines à venir qui pourrait submerger les hôpitaux, comme cela s’est produit en Italie et en Espagne.

À l’hôpital de Bellevue, une morgue a été mise en place et la police de la ville, réduite par des congés de maladie, a reçu l’ordre de patrouiller dans des rues presque vides pour assurer le respect de l’éloignement social.