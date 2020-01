1-1. Athletic lance un appel à Elche dans un tourment pénible | Sports

L’Athletic Club de Bilbao a obtenu la qualification pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey après avoir battu Elche (1-1) dans un tour de pénalité atroce (4-5) au cours duquel il a inscrit deux points de désavantage contre un adversaire qui Il a vu le classement de très près.

L’équipe ilicitano, qui s’est levée et a résisté à toute la rencontre avec courage, a eu son rival contre les cordes, mais la peur de gagner a saisi Yacine et Iván Sánchez, qui ont commis des erreurs décisives dans les tirs au but et ont donné l’option Athlétique pour atteindre la mort subite et la condamnation.