1-1. Les pifias d’Iván et de De Arruabarrena quittent le Brésil et l’Uruguay à l’agonie | Réseaux sociaux sportifs

Les pifias des gardiens Iván et Ignacio de Arruabarrena ont marqué jeudi le match nul 1-1 entre le Brésil et l’Uruguay lors de la deuxième journée du dernier home run du pré-olympique sud-américain, un résultat qui a laissé les deux équipes très mal s’arrête face à la dernière date.

À égalité, le Brésil était en deuxième place avec deux points, un de plus que la Colombie et l’Uruguay, bien que l’équipe de café doive jouer plus tard avec l’Argentine, qui mène le groupe avec trois points et est prête à obtenir l’un des deux quotas de la région à Tokyo 2020.