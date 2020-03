10 aliments qui n’ont pas besoin d’être au réfrigérateur, voici la liste

Tous les aliments ne doivent pas aller au réfrigérateur. Il est préférable d’avoir un espace dans la cuisine pour le garder à température ambiante. Certains d’entre eux perdent de la saveur, de la texture et se remplissent de champignons au réfrigérateur.

Le réfrigérateur est un appareil électroménager utilisé pour conserver certains aliments plus longtemps, mais tous ne doivent pas être réfrigérés.

Photo / Capture MH

Ce sont 10 aliments qui ne devraient pas être au réfrigérateur pour éviter leur pourriture et avec elle l’apparition de champignons qui pourraient se propager à d’autres aliments.

Chez Mundo Sabor, nous expliquons pourquoi il est nécessaire de localiser un espace cuisine pour stocker ces types d’aliments.

Ketchup et moutarde: En plus de prendre de la place dans le réfrigérateur, ce type de sauce doit être à température ambiante, bien que les experts recommandent de réfrigérer après avoir utilisé le produit. La dernière décision est prise par le restaurant.

Avocat: Beaucoup choisissent de garder l’avocat au réfrigérateur, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils font une grave erreur, car ils retardent leur processus de maturation pour une consommation ultérieure et en même temps leur saveur exquise s’estompe. Laissez-le à température ambiante ou couvrez-le de papier journal.

Tomates: Parfois, il vous est arrivé que lorsque vous arrivez du marché et que vous gardiez le kilo de tomates au réfrigérateur et après des jours ou des semaines, vous remarquiez qu’elles sont pleines de champignons. C’est un signe que ce fruit ne peut pas prendre de place dans le réfrigérateur, car il perd de sa saveur et de sa texture.

Miel: Nous savons déjà que le miel riche est produit par les abeilles du genre Apis, mais si nous le gardons au réfrigérateur, son fluide sucré devient épais et dure parfois, il est donc recommandé de bien le fermer et de le conserver à température ambiante, c’est donc une autre les aliments qui ne devraient pas être au réfrigérateur.

Photo / Capture MH

Ail: C’est un autre des 10 aliments qui ne devraient pas être au réfrigérateur pour diverses raisons; elle perd ses propriétés et elles se gâtent très rapidement. Le mieux serait d’avoir un endroit à température ambiante, de préférence au sec.

Cerises, pêches et prunes: Si vous avez l’habitude de mettre ces fruits au réfrigérateur, il est temps pour vous de les sortir et de les placer à température ambiante, car le froid dans le réfrigérateur atténue leurs parties internes.

Pain: Le fait de placer le pain au réfrigérateur le fait générer des champignons et donc accélérer sa décomposition.

Sauce piquante: Si vous aimez la sauce piquante et que vous la conservez au réfrigérateur, vous ne ressentirez plus ce goût d’acidité en bouche car elle a déjà perdu ce goût particulier. Il est recommandé de le conserver à température ambiante.

Photo / Capture MH

Pommes de terre: La conservation des pommes de terre au réfrigérateur serait une très grave erreur, car elles se décomposent facilement et perdent leur saveur d’origine. Sortez-les du froid et donnez-lui un endroit frais et aéré.

Piments et poivrons: Sans aucun doute, c’est un autre des 10 aliments qui ne devraient pas être dans le réfrigérateur, il est recommandé qu’ils soient à température ambiante.

Ces recommandations vous aideront à garder vos aliments sains et frais et à avoir plus d’espace dans le réfrigérateur.

