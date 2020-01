10 ans après son départ, le souvenir de Sandro à travers ses phrases

Roberto Sanchez, l’homme est décédé le 4 janvier 2010. Mais Sandro, l’idole, est toujours vivant dans la mémoire de ses disciples. Tout au long de sa longue carrière et grâce au grand secret qu’il a gardé autour de sa vie privée, l’artiste a su devenir un mythe. Cependant, de temps en temps, il parlait à la presse et nous faisait savoir quelles étaient ses pensées, ses peurs, ses joies, ses chagrins et ses amours.

«J’ai eu la chance de ne pas avoir à choisir. Je savais exactement ce que je voulais faire, puisque nous partons», A-t-il dit, sûr que son truc était d’être chanteur. Bien qu’il ait également reconnu: «J’aurais aimé être acteur de cinéma couleur. Mais un jour, j’ai trouvé la chanson comme moyen d’expression. Et, au fil des ans, j’ai découvert que tous les acteurs veulent chanter. »

«Au début, je m’entendais très mal avec Sandro, puis j’ai compris. Je voulais être moi et Sandro ne me laisserait pas. Une métamorphose chez un être humain est très difficile. Et moi Je sentais que Sandro me conditionnait dans beaucoup de choses, sans se rendre compte qu’il me favorisait aussi dans beaucoup d’autres, peut-être les plus âgés », avait-il assuré dans sa jeunesse.

Au début, Sandro s’était démarqué par sa façon provocante de danser. «Quand je fais les mouvements sensuels sur scène, je sens que dans le public, il doit y avoir 450 000 souris qui courent. Que regardent ces filles? Que faut-il? Quelles sont les lacunes? Ils m’intriguent », se demanda-t-il malicieusement.

«Si je garde les corsages qui sont lancés sur moi? Non, si vous utilisez oui … Mais non. Nous nous sommes amusés pendant un moment, puis nous les avons laissés. Ce que je garde, ce sont des ours. J’ai une pièce dans ma maison où je mets toutes les poupées que les filles me donnent. C’est merveilleux, car les gens vous montrent ce qu’ils ont et ce que leur amour peut faire », a déclaré Sandro, qui était devenu le sex-symbol numéro un en Argentine.

Leurs récitals ont réussi à réunir des femmes et des filles de tous âges. Parce que? “Parce que ce que vous vivez dans le spectacle est un environnement de terrain de football féminin. Les femmes vont tout crier, elles se sentent tendres, elles deviennent romantiques, elles lèvent les bras, elles ravivent tout … », a-t-il dit.

“Je vis dans l’amour … Sinon, sur quoi j’écris? Si vous n’avez pas d’amour, au moins vous devez avoir le fantasme d’un amour. Au fil des ans, la chose s’est modifiée. Et l’important est d’avoir des choses claires dans l’amour à tout âge et à tout moment. Je pense que c’est la philosophie de la vie », avait-il déclaré à une époque où le propriétaire de son cœur était encore un mystère.

Plus tard, lorsque la nouvelle de son mariage avec Olga GaraventaIl a dit à son sujet: «Ma joie est indescriptible quand je me réveille et la vois, avec ce sourire. Que la lune s’éteigne, mais que son sourire ne s’éteigne jamais. C’est tout ce que je espère. La première phrase d’amour que j’ai dite à ma femme était: «J’ai un baiser enchaîné entre les lèvres, et la clé de ce baiser est dans ta bouche» »

«Quand vous êtes jeune, vous pensez que la vieillesse est une chose digne et merveilleuse. Mais ce n’est pas, la vieillesse est pénible. Il est accompagné d’un chèque tous les jours: “Maintenant, ça fait mal”, “Maintenant, l’autre fait mal.” Parce que le corps s’use. Qui ne voudrait pas vous lever chaque jour quelque chose à un certain âge? « Il a dit toujours amusant quand il avait l’air magnifique.

Après le début de leurs problèmes de santé, Sandro a reconnu: «J’ai eu la merveilleuse inconscience de croire que cela ne m’arriverait pas, comme tous ceux qui ont une dépendance. J’étais accro au tabac. J’ai fumé un paquet normal de deux jours et une journée réussie, quatre, tous les jours de ma vie. Et donc, lentement et laborieusement, j’ai développé un emphysème spectaculaire. Il y a eu un moment, en mars 1997, pour gravir une échelle qui me conduisait du rez-de-chaussée à la chambre, qui compte 24 marches, j’ai dû en faire sept et m’arrêter deux minutes pour refaire le plein d’air. Et quand je suis montée et que je me suis vue dans le miroir de la salle de bain, j’ai dit: «C’est ça». Là, j’ai décidé de laisser la cigarette et de m’abandonner aux mains de Dieu. »

À une occasion, encore très jeune, Sandro avait dit en passant: «Je suis toujours vivant et je ne mourrai jamais” Il n’avait pas tort.