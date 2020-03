10 morts après la chute d’un hôtel utilisé en quarantaine par un coronavirus

La Chine souffre d’un double malheur pour le coronavirus et l’effondrement d’un hôtel où les gens étaient sous observation médicale. Au moins 10 personnes tuées par l’effondrement de l’hôtel en Chine ont confirmé les autorités. Bien que plus d’un millier de pompiers aient été envoyés pour secourir les victimes de l’hôtel en Chine, plus de vingt sont toujours portés disparus.

Au moins 10 personnes sont mortes dans l’effondrement d’un hôtel dans le sud-est de la Chine, utilisé pour isoler les personnes arrivant d’autres parties du pays touchées par l’épidémie de coronavirus, ont annoncé dimanche les autorités.

L’effondrement soudain du bâtiment dans la ville de Quanzhou samedi soir a laissé 71 personnes prises au piège, selon le ministère chinois de la Gestion des urgences, a rapporté l’agence de presse AP.

Les autorités ont signalé 38 personnes secourues et 23 disparues. La majorité des personnes secourues à l’hôtel en Chine ont été transportées à l’hôpital pour des soins, certaines avec des blessures graves.

La cause de l’effondrement faisait l’objet d’une enquête et le propriétaire de l’immeuble était en garde à vue, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Deux locaux commerciaux au premier étage de l’immeuble de sept étages étaient en cours de rénovation, et un pilier se serait déformé quelques minutes avant l’effondrement, a indiqué Xinhua, citant un responsable du ministère du Logement et du Développement.

Le bâtiment, construit en 2013, est devenu plus tard un hôtel de 66 chambres qui a ouvert ses portes en juin 2018, selon les autorités municipales. La ville côtière est située dans la province du Fujian, séparée de l’île de Taiwan par le détroit de Taiwan.

Glissement de terrain tragique en Chine

Des dizaines de personnes restent enterrées sous les décombres après la chute d’un hôtel dans la ville de Quanzhouz. Le bâtiment était un point de quarantaine pour ceux qui avaient été en contact avec des patients contaminés par # coronavirus. # DWNoticias / lm pic.twitter.com/v4xaeiWu1A

– DW Spanish (@dw_espanol) 7 mars 2020

L’hôtel Xinjia hébergeait 58 personnes en provenance de zones touchées par l’épidémie et sous surveillance médicale, a indiqué le gouvernement de Quanzhou. Tous avaient été négatifs dans le virus. La majorité des villes chinoises isolent les personnes arrivant de la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie, pendant 14 jours.

Au moment de l’incident, il y avait également des employés d’hôtel et un atelier automobile à l’intérieur du bâtiment.

Plus de 1 000 pompiers et sept chiens de sauvetage ont été envoyés sur les lieux, selon le ministère de la Gestion des urgences. Les images des médias montraient des sauveteurs équipés de lampes extirpant plusieurs personnes, certaines sanglantes. Des débris étaient visibles sur les voitures devant le bâtiment.

C’est l’hôtel de cinq étages qui a servi de zone d’isolement pour les personnes infectées par le #coronavirus et s’est effondré dans le sud de la Chine. Il y a au moins 36 survivants, sur un total de 70. # SARS_COV_2 # COVID19 pic.twitter.com/77aKiNyUf9

– Zigor Aldama 齐 戈 (@zigoraldama) 7 mars 2020

Le coronavirus perturbe davantage la vie quotidienne dans le monde

Le coronavirus a bouleversé la vie quotidienne samedi encore plus dans le monde: les ports de divers pays ont rejeté les navires avec des passagers infectés, l’Iran a déclaré un “djihad sacré” contre la maladie et le Vatican a annoncé qu’il diffuserait en direct la bénédiction hebdomadaire du pape.

À l’échelle mondiale, de plus en plus de pays se préparent à faire face à une forte augmentation du nombre d’infections. Avec l’imposition de contrôles sur le libre transit et l’annulation d’événements publics, les pays occidentaux s’en tiennent à l’exemple de la Chine, où le virus est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière et a causé la grande majorité des infections.